Pentru click.ro, Cove a mărturisit că la începutul carierei, și el și Andreea Marin făceau televiziune din plăcere. Ea l-a învățat să devină un profesionist. „Amândoi eram foarte tineri, am început să facem televiziune nu din dorința de a deveni vedete sau celebri, pe vremea aia nu se purta modelul ăsta. Noi făceam televiziune din plăcere, din bucurie. Am întâlnit o echipă extraordinară la «Surprize, surprize».

Pot să spun că atmosfera pe care am întâlnit-o acolo, echipă cum a fost atunci, în anii aceia frumoși, în care toată lumea venea cu idei, voiam să facem, toată lumea avea pasiune pentru povestea asta. Lucrurile s-au cam pierdut între timp. Televiziunea azi a devenit o meserie cumva. Noi făceam din pasiune toate lucrurile astea și nu am simțit niciodată oboseală, că nu am chef, nu conta, absolut! Eu am învățat de la Andreea ce înseamnă să fii un profesionist adevărat. Andreea este omul alături de care eu aș intra oricând, în orice emisiune în direct. Pot să nu știu nimic, despre ce este vorba, poți să nu-mi spui nimic, dacă ea zice să intrăm împreună, ea știe tot ce trebuie”, a declarat el.

„Andreea are în minte totul, totul e organizat foarte bine. Eu doar trebuie să mă pliez pe ce vrea ea să facă, să mergem împreună pe același drum și lucrurile merg strună. Eu sunt genul mai boem, delăsător. De multe ori zic: e lasă, nu s-a putut, aia e, lasă! Și lucrul ăsta l-am învățat de la ea, determinarea asta”, a mai dezvăluit Cove pentru Click.

Emisiunea „Surprize, surprize” a luat sfârșit când Andreea Marin a născut-o pe Violeta, fiica ei.

