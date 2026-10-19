Ce accesorii speciale a purtat Cătălin Botezatu la un eveniment. Sunt realizate de bijutierul Papei

Cătălin Botezatu a atras toate privirile la un eveniment monden cu accesoriile sale speciale. O parte dintre ele sunt create de bijutierul Papei.

Recunoscut pentru stilul său inconfundabil, atenția la detalii și pasiunea pentru eleganță, Cătălin Botezatu continuă să impresioneze la fiecare apariție publică. Prezent, zilele trecute, la un eveniment monden, celebrul designer a atras atenția prin accesoriile deosebite pe care le-a ales pentru a-și completa ținuta.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Libertatea, Cătălin Botezatu a dezvăluit că o parte din accesoriile pe care le poartă zi de zi sunt create chiar de bijutierul de la Vatican.

Cătălin Botezatu poartă cruci create de bijutierul de la Vatican

Designerul a explicat că accesoriile pe care le poartă la gât nu au doar un rol estetic, ci reprezintă piese cu o puternică încărcătură spirituală.

Printre acestea se numără cruci de dimensiuni mici realizate din metale nobile de către bijutierul care lucrează pentru Suveranul Pontif.

„Le port de multă vreme. Crucile mai mici sunt din diferite metale prețioase, sunt făcute de bijutierul Papei cu mult timp în urmă”, a mărturisit Cătălin Botezatu, în exclusivitate pentru Libertatea.

Cătălin Botezatu: „Minuni mi se întâmplă tot timpul”

Pe lângă piesele create de bijutierul Papei, o altă bijuterie spectaculoasă care a captat atenția a fost o cruce realizată dintr-un singur bloc de onix negru, încrustată cu un briliant.

„Aceasta este o cruce, nu o să spun de unde, dar făcută dintr-un singur bloc de onix, în aur și cu un briliant. Sunt credincios, dar sunt și niște bijuterii foarte scumpe”, a adăugat Cătălin Botezatu pentru Libertatea.

Designul rafinat al bijuteriilor și istoria din spatele fiecărei piese demonstrează încă o dată că pentru Cătălin Botezatu stilul personal reprezintă o armonie între eleganță și credință.