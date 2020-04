De Denisa Macovei,

Deși locuiește de 13 ani în România, Antonia se simte încă legată de Statele Unite ale Americii acolo unde a copilărit și unde i-au rămas o sumedenie de prieteni. Așa că, ori de câte ori, vreo prietenă alege să o viziteze este un prilej de bucurie pentru artistă. Zilele trecute și-a adus aminte cum, anul trecut, în aceeași perioadă, Mae Mae, amica ei, era la București și făceau împreună o ședință foto.

„Acum un an, prietena mea Mae Mae din Statele Unite mă vizita și am petrecut câteva zile minunate împreună: acasă, la concerte, am și făcut o ședință foto împreună. Instagramul chiar mi-a reamintit de pozele cu ea de la ședința foto. Acum sunt acasă, în izolare, dar fac aproape același lucru, căci tocmai ce am filmat un videoclip, de acasă, pentru o piesă care se va lansa în curând”, a declarat Antonia pentru Libertatea.

Ziua de naștere a prins-o în izolare

Dacă până acum, sau cel puțin de când este într-o relație cu Alex Velea, Antonia avea parte de cele mai frumoase petreceri aniversare, anul acesta, ziua de naștere a fost doar în sânul familiei. A fost la fel de frumoasă pentru artistă, fiind înconjurată de cele mai dragi persoane din viața ei, însă pe prieteni i-a văzut doar online și s-a mulțumit cu urările care au venit din partea lor.

Citeşte şi:

Ștefania a fost cerută în căsătorie de Speak, la «Asia Express». Cele mai emoționante momente din show

Ce făceau vedetele anul trecut pe vremea asta. Alex Ghidush: „Anul trecut, pe vremea asta, mă plimbam cu mașina și îl ascultam pe Keed și acum m-am izolat cu el”

Ce fac vedetele când #stauacasă. Ilinca Vandici nu poate sta departe de televiziune nici în izolare. Are săptămânal o rubrică online

GSP.RO Americanii au analizat ce urmează pentru România » Când ar fi vârful pandemiei și când s-ar înregistra ultimul deces

HOROSCOP Horoscop 14 aprilie 2020. Taurii trebuie să aibă răbdare cu ei și cu cei din jur