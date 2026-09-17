Alina Laufer trece printr-o perioadă grea, după ce fiul ei și al lui Ilan, Nathaniel, în vârstă de 5 ani, s-a accidentat la picior și este încă imobilizat la pat. De asemenea, fetița vedetei, Eden, în vârstă de 1 ani, traversează o etapă solicitată.

Astfel că, viața cu trei copii mici nu este ușoară pentru vedetă, care în prezent, are ajutorul mamei și al fiicei sale mai mari, Karina, soțul fiint implicat în proiecte importante care îl țin departe de casă.

În momentele complicate, Alina Laufer primește ajutor și de la Karina, însă adolescenta are, la rândul ei, o perioadă extrem de importantă. Este în clasa a XII-a și se pregătește pentru Bacalaureat și admiterea la Facultatea de Medicină.

„Kari, draga de ea, mă ajută cu copiii cât poate, dar nu vreau să pun multă presiune pe ea. Totuși, este în clasa a XII-a și are și un examen de admitere și un bacalaureat, care bat la ușă. O să dea la Medicină. Pentru Facultatea de Medicină se pregătește”, spune Alina Laufer pentru Click.

Așa se face că, între îngrijirea lui Nathaniel, nopțile complicate cu Eden, pregătirea Karinei pentru examene, filmările sale și noul proiect al lui Ilan, Alina Laufer încearcă să le țină pe toate în echilibru.

„De asta spun că perioada aceasta este una dintre cele mai aglomerate perioade pe care le-am trăit în viața mea”, a spus Alina Laufer pentru sursa citată.

„În ultima vreme am avut o perioadă foarte dificilă pentru că Nathaniel a avut piciorul rupt, a avut fractură de tibie. S-a urcat pe un pervaz și a sărit de acolo și a prins piciorul între pervaz și tăblia patului.„A trebuit să stea la pat, a trebuit să îl îngrijesc, să-l duc la toaletă, să-l mut de colo-colo, să-l ducem afară cu căruciorul”, a spus Alina despre perioada dificilă a fiului ei.