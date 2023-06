După această operație, Vica Blochina își dorește să slăbească 15 kilograme. De asemenea, fosta concurentă de la „Survivor România” 2023 susține că mai multe vedete au apelat la această intervenție, însă nu vor să recunoască.

Fosta balerină a ținut ani la rând dietă, însă în ultima perioadă, rezultatele nu mai apăreau. Vica spune că avea nevoie de această operație pentru a se simți din nou bine cu corpul ei.

„Eu nu mă urc pe cântar la mine acasă, pentru că mi-e frică. Nu mă lasă încă nici doctorul, mă urc doar la el în cabinet. Ținta mea după această operație este să slăbesc 15 kilograme.

Foarte multă lume și-a făcut intervenția asta, dar mulți nu vor să recunoască. Eu mereu am avut ambiție în ceea ce privește kilogramele. Toată viața mea am stat numai pe regimuri, diete, detoxuri. Pur și simplu, am simțit că nu mai pot cu dietele astea.

Nu am putut să-mi mai reglez greutatea de la 25 de ani, de atunci tot țin regimuri încontinuu. Aveam nevoie pentru confortul meu psihic să slăbesc, nu că mi-ar fi zis cineva că sunt grasă, Doamne ferește!”, a povestit Vica Blochina, pentru Click!, după operația suferită recent.

„Prima săptămână am stat numai pe supe clare”

Fosta dansatoare de la Melody se simte bine după intervenție și spune că a avut un regim strict. Ea a mâncat doar supe și mâncare pasată. Vica Blochina recunoaște că are multe pofte, dar nu are voie să mănânce. Medicul i-a impus vedetei mai multe restricții, astfel că ea nu are voie să bea alcool.

„Nu este o operație grea, este destul de ușoară. Dacă slăbesc acum 15 kilograme, nu se lasă nici pielea. E tocmai bine.

În momentul acesta, sunt pe butoiul cu pulbere! Îmi vine să mănânc orice și pe oricine, dar nu mai poți! Prima săptămână am stat numai pe supe clare, acum sunt pe piureuri, chestii pasate ca la bebeluși și, după o lună, pot să încep să ciugulesc.

Nu am avut deloc dureri. Ca senzație e ca o mică arsură, o gastrită. Am însă restricții! Beleaua mare e că încep acum vacanțele și eu trebuie să merg la Mykonos și nu am voie deloc alcool. Nu pot să beau și eu o tequilla. La asta nu cred că rezist! Nu se poate!”, ne-a mai măturisit blonda.

Ce este plicatura gastrică

Plicatura gastrică este cel mai modern tip de intervenție chirurgicală bariatrică sau metabolică. Aceasta reprezintă un procedeu restrictiv, prin care se micşorează stomacul chirurgical, prin efectuarea unor pliuri în peretele gastric, urmate de sutura pliurilor, cu fire chirurgicale neresorbabile. Nu se folosesc implanturi sau agrafe metalice, iar pentru că procedura nu presupune rezecții gastrice, riscul complicațiilor este aproape inexistent.

Cu ajutorul procedurii de plicatura gastrică, pacienții pot pierde între 40% și 70% din excesul ponderal. Plicatura gastrică este mai puțin invazivă decât celelalte tipuri de intervenții metabolice. Recuperarea este una rapidă, fără cicatrici, cu dureri postoperatorii limitate, spitalizarea durând 48 de ore.

Vica Blochina s-a îngrășat 13 kilograme după „Survivor” 2023

Fosta balerină a dezvăluit că a suferit și de depresie, nu a fost deloc mulțumită de cum arăta, așa că a ajuns la operație. Acum e fericită că a făcut intervenția.

„Eu am vrut să fac gastric sleeve, dar nu s-a putut, deoarece nu am avut kilograme suficiente. Intervenția pe care am făcut-o eu este pentru oamenii supraponderali, dar nu sunt obezi. Eu am avut undeva la 15 kilograme în plus. (…)

O să povestesc totul pe YouTube, simt că sunt multe femei care trec prin depresii, când nu ești mulțumit cu tine și nu poți să slăbești, am trecut prin sute de cure de slăbire, am fost și la Survivor, unde am slăbit 7 kilograme și am pus 13 înapoi. Am trecut printr-o perioadă foarte stresantă și am simțit nevoia să fac acest pas și vreau să vă spun că sunt cel mai fericit om din lume”, a încheiat Vica Blochina.

După doar 4 săptămâni petrecute în jungla din Republica Dominicană, Vica Blochina a cerut să plece acasă, pentru că nu mai putea rezista în condițiile respective. Vedeta este de părere că a fost o mare greșeală pentru ea să meargă la „Survivor România”.

„Mi-a luat o lună să îmi revin. Am rezistat la acest proiect patru săptămâni. A fost foarte greu. Am făcut mare greșeală că am fost acolo. A fost un proiect care a fost greu pentru mine din punct de vedere psihic, pentru că eu sunt un om de content creator, pentru că la mine, lumea se uită pentru ce spun, ce fac, ce prostii debitez. M-am pregătit, am alergat zilnic 10 km și am crezut că fac față, dar nu am făcut față psihic. Nici nu am avut gașcă de oameni, să am cu cine să râd. Acolo nu aveam cu cine, pentru că fiecare era supărat”.

