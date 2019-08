„Informaţiile îmi aparţin şi sunt adevărate. Am citit drepturile mele legale, am înţeles şi vreau să dau declaraţia mea şi să răspund întrebărilor care îmi sunt adresate. Pentru că nu poti citi şi nici nu pot să vorbeasc turcă vreau ca declaraţia mea să fie realizată cu ajutorul unui interpret, în baza Oficiului de Interpretare.

Locuiesc în România. Reţeaua de telefonie de pe care am contactat aparţine României. Nu am reşedinţă în Turcia şi nicio altă cartelă cu număr de Turcia pe care să o fi folosit aici. Sunt fotomodel în România. Sunt cunoscută în ţara mea. În Turcia am venit recent, pentru a sta cu iubitul meu. Sunt împreună cu el de aproximativ două luni. Părinţii mei cunosc situaţia şi ştiu totul despre relaţia noastră. În plus, pentru că sunt o persoană publică în România, presa de acolo a scris despre relaţia mea cu iubitul meu, în urma imaginilor postate cu acesta pe Instagram.

Astăzi, pe 19.08.2019, când am plecat de acasă nu mi-am luat telefonul cu mine şi de aceea familia mea nu a putut lua legătura cu mine. Părinţii mei au vorbit cu cei de la Consulat, cărora le-au spus că am fost bătută şi forţată de iubitul meu şi de aceea ne-a contactat Poliţia. Am sunat-o pe mama de pe telefonul prietenului meu pentru ca familia mea să nu se îngrijoreze mai mult. Când am ajuns acasă, de asemenea, am sunat-o, din nou pe mama de pe telefonul meu. Apoi am venit la şeful Biroului cu iubitul meu.

Vreau să precizez că nu sunt ţinută cu forţa lângă iubitul meu. Şi, în plus, nu a abuzat de mine. Afirmaţiile familiei mele nu sunt fondate. Aş dori, de asemenea, să prezint fotografii pe care le-am postat pe contul meu de Instagram alături de iubitul meu pentru a fi adăugate în dosarul de anchetă”, este declaraţia dată de Ioana Filimon poliţiştilor turci conform Spynews.

