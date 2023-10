Roxana Ciuhulescu se împarte între cariera ei și viața de familie. Cu toate acestea, vedeta își găsește timp și pentru ea, pentru a se menține în formă și pentru a se răsfăța. De aceea, de mulți ani de zile ea face sport, arde 700 de calorii într-o singură oră.

Întrebată cum se menține, vedeta a explicat: „Cred că am un metabolism foarte bun. Fac și foarte mult sport, e adevărat. Lucrez foarte mult cardio, numai pe intensitate mare. Fac multe clase de cycling, unde ard 700 de calorii într-o oră”.

Roxana Ciuhulescu: „Mănânc corect, nu mănânc prostii”

Totodată, ea a recunoscut că are și mare grijă la alimentație. Roxana Ciuhulescu nu mănâncă fast-food, niciodată nu consumă carne de miel, carne de porc doar de Crăciun, iar de dulciuri se ferește cât poate de mult.

„Am și grijă și la ce mănânc. Rar mai scap la desert. Nu pot să zic că e un sacrificiu sau o corvoadă pentru mine, așa m-am obișnuit. Mănânc corect, nu mănânc prostii. Nu mănânc junk-food. Și la birou când am treabă, îmi iau mâncare de acasă.

Asta mă ajută să fiu sănătoasă, să nu mă îmbolnăvesc de stomac. Într-o zi, nu mi-am luat mâncare de acasă, am fugit, și am mâncat noodle pack, apoi am zăcut două zile. Am crezut că m-am otrăvit, jur”, mai spune vedeta.

„Beau dimineața, pe stomacul gol, un pahar mare de apă”

Și a continuat: „Mănânc salate, grătar, iar acum, în sezonul rece, și supe. Mânânc din toate, dar rar porc, doar de Crăciun, e singura perioadă. Nu mănânc miel deloc, nu îmi place, îi simt mirosul. Au făcut ei teste, m-au legat la ochi și mi-au dat carne, dar am simțit imediat.

Adevăratul secret e că mănânc puțin și des. Beau dimineața, pe stomacul gol, un pahar mare de apă cu lămâie, care e bună pentru alcalinizare. Și mă țin în priză copiii”, mai spune ea, pentru Unica.

Roxana Ciuhulescu regretă că a pozat în Playboy

Într-un interviu pentru Fanatik, Roxana Ciuhulescu a povestit despre ședința foto inedită pe care a avut-o acum ani de zile complet dezbrăcată. „Playboy a fost o experiență în viața mea, în anul 2001. La vremea respectivă a fost o mare tentație pentru mine.

Nu aveam obligații, nu eram căsătorită, nu aveam copii, arătam bine. Arăt bine și acum, dar nu mi-aș mai dori să fac asta. Am regretat puțin experiența, pentru că la vremea respectivă nu exista retuș, nici Photoshop. A fost o experiență care, recunosc, mi-a adus o sumă frumușică, mi-am cumpărat un apartament atunci”, a spus vedeta.

Și a continuat: „A fost un lung șir de experiențe. Am pozat, apoi au urmat diverse evenimente după lansarea coperții. Cine era pe copertă, era starul lunii. N-aș mai repeta experiența, totuși am 44 de ani. Acum sunt într-o altă etapă a vieții mele. Când vor crește copiii mei, vor vedea revista. Fata mea știe deja de Playboy. Dacă aș da timpul înapoi, nu știu dacă aș mai face treaba asta”, a încheiat ea.