Locuitorii din Ploiești racordați la sistemul centralizat vor plăti un preț fix pentru energia termică în sezonul rece 2026–2027, stabilit la 350 lei/Gcal fără TVA, conform unei decizii a Consiliului Local, anunță ziarul local Observatorul Prahovean.

Diferența dintre acest tarif și costul real de producție este acoperită din bugetul local, pentru a proteja populația de majorări de preț.

Cât plătește populația din Ploiești pentru o gigacalorie

În intervalul 1 iulie 2026 – 30 aprilie 2027, Consiliul Local Ploiești a decis ca prețul energiei termice facturate populației să rămână 350 lei/Gcal fără TVA.

Costul încălzirii în Ploiești 2026–2027. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În perioada sezonului rece, între 1 noiembrie și 31 martie, se aplică o cotă redusă de TVA de 11%, ceea ce înseamnă că prețul final plătit de populație pentru o gigacalorie va fi de 388,50 lei.

Acest preț nu reflectă costul integral al producerii, transportului și distribuției energiei termice, diferența fiind suportată din fondurile publice.

De exemplu, pentru perioada iulie–octombrie 2026, tariful total al energiei produse la CET Brazi și furnizate prin rețeaua de distribuție a fost stabilit la 713,67 lei/Gcal fără TVA.

Această diferență subliniază valoarea subvenției acordate de autorități, însă tariful nu este reprezentativ pentru lunile de iarnă, când consumul este mai ridicat.

Cât costă încălzirea unui apartament cu 2 camere în Ploiești

Conform datelor calculate pe baza Legii 226/2021, un apartament cu două camere din Ploiești consumă, în medie, 6,15 Gcal pe parcursul sezonului rece (noiembrie-martie).

Aceasta implică următoarele costuri lunare aproximative, la un preț de 388,50 lei/Gcal:

- Noiembrie: 462 lei (1,19 Gcal)

- Decembrie: 528 lei (1,36 Gcal)

- Ianuarie: 528 lei (1,36 Gcal)

- Februarie: 458 lei (1,18 Gcal)

- Martie: 412 lei (1,06 Gcal).

Estimare facturi încălzire Ploiești 2026-2027. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În total, încălzirea unui astfel de apartament din Ploiești ar costa aproximativ 2.388 lei pe toată perioada sezonului rece, ceea ce înseamnă o medie lunară de 478 lei.

Este important de menționat că această medie nu reflectă o factură constantă în fiecare lună, deoarece consumul variază în funcție de temperaturile exterioare.

Cât costă încălzirea unui apartament cu 3 camere în Ploiești

Pentru un apartament cu trei camere din Ploiești, consumul mediu estimat pentru lunile noiembrie-martie este de 8 Gcal, ceea ce înseamnă următoarele costuri aproximative:

- Noiembrie: 602 lei (1,55 Gcal)

- Decembrie: 684 lei (1,76 Gcal)

- Ianuarie: 684 lei (1,76 Gcal)

- Februarie: 602 lei (1,55 Gcal)

- Martie: 536 lei (1,38 Gcal)

Astfel, costul total pentru sezonul rece ar ajunge la 3.108 lei, cu o medie lunară de 622 lei.

Și în acest caz, cele mai ridicate costuri sunt estimate pentru lunile decembrie și ianuarie, în timp ce martie are cel mai scăzut consum.

Facturile la întreținere variază semnificativ

Deși calculele se bazează pe consumurile medii prevăzute de lege, sumele reale de pe facturi pot fi diferite.

Acestea depind de mai mulți factori, cum ar fi consumul efectiv al fiecărui apartament, sistemul de contorizare utilizat, pierderile din instalațiile comune și eficiența energetică a imobilului.