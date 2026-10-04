Ilona Brezoianu a reacționat dur pe rețelele de socializare după ce trapperul Ian a urinat pe scena de la Arenele Romane. Actrița cere boicotarea artistului.

Ilona Brezoianu a lansat un atac dur în mediul online la adresa trapperului Ian, în urma unui gest extrem făcut de acesta pe scena de la Arenele Romane din București. În cadrul unui concert, acesta a fost surprins urinând pe scenă, manifestare care a stârnit un val de indignare.

Actrița s-a arătat profund revoltată de lipsa de respect arătată locației, publicului și echipei tehnice care lucrează în spatele fiecărui eveniment.

Ilona Brezoianu: „Acolo au cântat super artiști și nu e WC public”

Iritată de atitudinea trapperului, Ilona Brezoianu a subliniat că spațiul unei scene este unul dedicat artei, care trebuie tratat cu respect. Vedeta a făcut un apel direct către organizatorii de evenimente și administratorii locației să nu îi mai permită accesul pe viitor.

„Sper ca Arenele Romane să nu-l mai primească altă dată pe domnu' IAN care a urinat pe scenă. Acolo au cântat super artiști și nu e WC public. Scena trebuie respectată, îți spune o actriță care urcă des pe ea... Dar tu de unde să știi...”, a fost mesajul ferm transmis de Ilona Brezoianu pe contul său de Instagram.

Ilona Brezoianu, apel la boicotarea traperului

Revolta actriței a vizat și lipsa de empatie a cântărețului față de personalul responsabil cu curățenia și logistica din spatele concertelor. Ilona Brezoianu consideră că un astfel de comportament nu reprezintă un act de originalitate sau o atitudine „cool”, ci o dovadă clară de lipsă de educație.

În plus, vedeta le-a cerut reprezentanților altor săli și spații de spectacole să ia măsuri drastice împotriva lui.

„Și apropo de gestul asta care m-a revoltat teribil... În spatele artiștilor sunt mult oameni... Cei de la tehnic, sunet și implicit cei de la curățenie... Dacă pe ei nu-i respecți și ăia strâng după tine că tu te crezi artist cool făcând pipi pe scenă.. Ești caracter 0 barat. Sper ca locațiile unde mai râgăie băiatu' ăsta muzică să-i dea mare cancel..”, a adăugat actrița.

Cine este Ian

Ian este unul dintre artiștii cunoscuți ai scenei trap din România. Muzica sa a adunat milioane de ascultări și vizualizări pe platformele online, iar colaborările sale cu alți artiști din zona rap și trap au contribuit la popularitatea sa.

Ajuns la 30 de ani, Ian a debutat în muzică încă din adolescență, când a cântat alături de Azteca, însă după câțiva ani ei au pornit pe drumuri separate. După ce și-a început cariera solo, artistul a avut colaborări cu nume importante din muzică, precum Cabron sau Theo Rose.