Un mare furnizor român de energie electrică și-a cerut insolvența, din cauza opririi centralei de la Cernavodă

Compania Getica 95, al șaselea furnizor de energie ca marime de pe piața cu amănuntul, deținută de omul de afaceri Viorel Tudose, și-a cerut insolvența la Tribunalul Buzău pe 1 octombrie.

Motivul principal al deciziei îl constituie criza financiară generată de oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, care a dus la întreruperea furnizării de energie electrică în baza contractelor încheiate cu Nuclearelectrica.

Centrala de la Cernavodă, oprită de peste o lună

Centrala nucleară de la Cernavodă, administrată de Nuclearelectrica, este nefuncțională de mai bine de o lună și jumătate, din cauza nivelului scăzut al debitului Dunării.

Situația a determinat compania de stat să invoce forța majoră, ceea ce i-a permis să nu mai onoreze contractele de livrare de energie electrică. În acest context, Getica 95 a fost nevoită să achiziționeze energie mai scumpă de pe piața spot pentru a-și putea respecta obligațiile față de clienți.

„Eram unii dintre cei mai mari cumpărători de la Nuclearelectrica, iar, față de alții, noi vindem energia doar către clienții finali, nu în PZU (Piața pentru Ziua Următoare – n. red.), și acum avem și clienți mulți”, a explicat Viorel Tudose, administratorul Getica 95, informează E-nergia.ro.

Pierderi semnificative și lipsă de lichidități

Potrivit lui Tudose, situația a devenit critică din cauza incertitudinii legate de repornirea centralei de la Cernavodă.

„S-a tot estimat că va pleca (n.r. – o unitate nucleară) în septembrie, ba la 4 octombrie, apoi la 11 octombrie, apoi la 15, probabil va pleca la 1 noiembrie. Nu mai avem cash flow. Gaura noastră pe două luni și jumătate este de 230 de milioane de lei”, a precizat acesta.

Mai mult, Getica nu are posibilitatea legală de a denunța contractele cu clienții, ceea ce înseamnă că este obligată să respecte prețurile stabilite anterior, chiar dacă achiziționează energie la tarife mult mai mari.

În 2025, compania a înregistrat pierderi nete de 87,6 milioane de lei la o cifră de afaceri de 1,6 miliarde de lei, conform datelor de pe platforma Termene. A fost prima pierdere raportată de Getica din 2011.

Getica 95, istoric de insolvență

Nu este prima dată când Getica 95 trece printr-o procedură de insolvență.

Compania a mai trecut printr-o astfel de situație în trecut și a reușit să iasă din criză în 2023, achitându-și integral datoriile.

„Data trecută am ieșit din procedură cu masa credală 100% plătită”, a subliniat Tudose, adăugând că, de această dată, situația este diferită, iar compania a solicitat devansarea primului termen de judecată stabilit pentru 21 octombrie.

Scumpiri pe piața spot de energie

Pierderea accesului la energia achiziționată de la Nuclearelectrica, care avea un preț de aproximativ 550 de lei/MWh, a obligat Getica să se orienteze către Piața pentru Ziua Următoare (PZU).

Aici, prețurile au atins frecvent niveluri de 1.500 de lei/MWh și chiar mai mult, în special în orele de vârf. În aceste condiții, compania se vede în situația de a livra energie la prețuri mai mici decât cele de achiziție.

„Practic, nu mai există flexibilitate din partea clienților în a accepta creșteri de preț în contractele deja încheiate”, a explicat Tudose.

Getica, litigiu cu Nuclearelectrica

Într-un efort de a reduce presiunea financiară, Getica a contestat în instanță avizul de forță majoră obținut de Nuclearelectrica, solicitând suspendarea acestuia.

În cazul unei decizii favorabile, compania de stat ar fi fost obligată să își onoreze contractele de vânzare, achiziționând energie din alte surse. Totuși, Getica a pierdut procesul în primă instanță și a anunțat că va face apel.

Pe 1 octombrie, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a hotărât ca starea de alertă din domeniul energetic să fie menținută încă 30 de zile. În acest interval, centrala de la Cernavodă nu își reia funcționarea.