O tânără a lăsat Medicina ca să se facă zidăriță în Australia: „Când află că sunt femeie, conversația se oprește”

Nerea, o tânără din Spania în vârstă de 27 de ani, a plecat în Australia după ce a absolvit Medicina, pentru a călători, a economisi bani și a trăi experiențe diferite. Acolo a lucrat inclusiv în construcții, însă spune că s-a confruntat cu prejudecăți atunci când și-a căutat un loc de muncă, scrie El Espanol.

A lăsat Medicina pentru zidărie în Australia

Găsirea unui job într-un sector care are nevoie de forță de muncă ar trebui să fie relativ simplă. Pentru multe femei, însă, accesul la anumite meserii rămâne mai dificil, mai ales atunci când este vorba despre profesii ocupate în mod tradițional de bărbați.

Construcțiile reprezintă unul dintre cele mai clare exemple. Deși activitatea din sector a crescut, iar companiile au nevoie de noi angajați, femeile reprezintă în continuare o parte redusă a personalului, iar prezența lor pe șantiere este încă neobișnuită.

Nerea cunoaște această realitate din proprie experiență. Tânăra din Spania a decis să lase temporar Medicina pentru zidărie în Australia și, ceea ce a început ca o oportunitate de a câștiga bani și de a trăi o experiență diferită s-a transformat într-o perioadă în care s-a confruntat cu prejudecăți atunci când și-a căutat un loc de muncă.

Conform jurnaliștilor El Espanol, tânăra de 27 de ani și-a terminat studiile de Medicină cu o idee clară: voia să plece din Spania, să cunoască alte culturi și să trăiască experiențe în afara zonei sale de confort înainte de a începe o carieră în domeniul medical. Așa a ajuns în Australia, unde a avut mai multe locuri de muncă, de la activități în domeniul ospitalității până la munca pe un șantier, ca zidăriță. Accesul la acest ultim loc de muncă nu a fost însă simplu. Tânăra explică, într-unul dintre videoclipurile publicate pe canalul său de YouTube, că în timpul căutării unui loc de muncă s-a confruntat în repetate rânduri cu aceeași situație.

„Când află că sunt femeie, conversația se oprește și nu mai pot avansa pentru a obține acel loc de muncă”, povestește tânăra din Spania.

„Dacă cineva are dorință de a face ceva, o va face indiferent dacă este bărbat sau femeie”

Deși construcțiile au nevoie de forță de muncă nouă și încearcă să atragă tineri pentru a asigura schimbul de generații, stereotipurile continuă să reprezinte o barieră la intrarea în domeniu. Nerea consideră că mulți dintre cei responsabili de recrutare și șefii de șantier ar trebui să își schimbe perspectiva asupra persoanelor aflate la început de drum în această meserie. „Dacă sunt lentă sau fac greșeli nu este pentru că sunt femeie, ci pentru că sunt nouă și începătoare”, afirmă tânăra.

Pentru Nerea, procesul de învățare necesită timp, practică și răbdare, exact ca în orice altă profesie. Tânăra insistă că genul nu determină capacitatea unei persoane de a desfășura o muncă manuală. În opinia sa, motivația și dorința de a învăța sunt factori mult mai importanți decât sexul persoanei. „Dacă cineva are pasiune și dorință de a face ceva, o va face și, în timp, va reuși să o facă bine, indiferent dacă este bărbat sau femeie”, susține ea.

Tot mai multe femei aleg să se formeze în meserii ocupate în mod tradițional de bărbați și revendică dreptul de a-și dezvolta cariera profesională fără prejudecăți. Cu toate acestea, experții din sector susțin că mai este încă de parcurs un drum pentru ca prezența femeilor pe șantiere să fie pe deplin normalizată, în special în activitățile de execuție și producție.

Australia și oportunitățile de muncă

Deși în prezent lucrează în agricultură și a lăsat în urmă șantierul, Nerea știe că viitorul său profesional va rămâne legat de domeniul medical.

Planul său este să se întoarcă în Spania pentru a se pregăti pentru examenul MIR (Médico Interno Residente - concursul prin care absolvenții facultăților de medicină obțin accesul la programele de rezidențiat) și pentru a profesa ca medic. Până atunci, a preferat să profite de această etapă pentru a călători, a economisi bani și a acumula experiențe de viață diferite.

Australia i-a oferit exact această posibilitate. Potrivit explicațiilor sale de pe rețelele sociale, salariile din țara oceanică sunt considerabil mai mari decât cele din Spania.