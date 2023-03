Adolescenta în vârstă de doar 13 ani a impresionat o lume întreagă cu talentul ei. La „Americas Got Talent All-Stars” ea a prezentat mai multe numere, însă cel din finală a fost cu adevărat special, căci l-a avut alături pe idolul ei, Terry Fator.

„Pot să spun că multe s-au schimbat, am fost și la multe evenimente”

După succesul ei din America, Ana Maria Mărgean se bucură de succes atât în România, cât și la nivel internațional. „Pe Social Media sigur s-a schimbat viața mea, toate rețelele de socializare sigur au explodat, am și mai mulți prieteni, am primit și bifa de pe Instagram și Facebook, viața mea personală, nu știu, sunt înconjurată de oameni care mă susțin mereu, și profesorii de la școală sunt foarte entuziasmați pentru mine și foarte fericiți, și colegii la fel, da, pot să spun că multe s-au schimbat, am fost și la multe evenimente, am fost invitată la mai multe evenimente, am avut câteva solicitări, și bineînțeles, cu asta voi continua….”, a spus pentru protv.ro Ana Maria, care recunoaște că școala e foarte importantă pentru ea.

„Am ore de la 12 la 18 în fiecare zi, încerc să lipsesc cât mai puțin de la școală, pentru că prezența este foarte importantă, dar bineînțeles, în afara școlii mai am activități extrașcolare, muzica, ventrilocia”, a mai declarat adolescenta.

Ce mesaje a primit după finala Americas Got Talent All-Stars”

Mulți au felicitat-o pe Ana Maria Mărgean după apariția ei la celebra emisiune din America. „O, Doamne, primesc foarte multe mesaje de apreciere, chiar dacă nu am timp să răspund la toate, eu le văd pe toate și le apreciez foarte mult. Am primit și mesaj de la oameni foarte importanți, am primit mesaj de la Nadia Comăneci, în ziua de după audiții și am fost foarte fericită!”, a spus artista despre fosta mare gimnastă, și dezvăluit ce i-a scris.

„Mi-a spus «Felicitări» cu aplauze și am fost foarte fericită. După audițiile din America s-a întâmplat asta. Au mai fost oameni, unii pe care chiar nu îi știam, deși ei sunt faimoși, au bifă pe Instagram, mulți ventriloci din afară, Celia Munos, Darcy Lynne. Mi-au venit pe telefon mesajele, fără să îi cunosc pe ei”, a mai zis Ana Maria Mărgean pentru PRO TV.

Ana Maria Mărgean a câștigat „Românii au talent” 2021

În urmă cu 3 ani, Ana Maria a descoperit pe YouTube arta ventrilociei. Pe păpușa Lizzie, „colega” ei de scenă de la „Românii au talent”, a primit-o cadou în 2020, iar preselecțiile de la „Românii au talent” au fost prima apariție pe scenă împreună.

Ana Maria a vorbit la PRO TV și despre cum a descoperit pasiunea pentru ventrilocie și de când a început să se pregătească temeinic. „Anul trecut, de ziua mea am primit-o pe Lizzy și am devenit cele mai bune prietene. Eu rețin repede, am ureche muzicală. Părinții mei au văzut asta și m-au dus la canto”, spunea copila în 2021.

Ana Maria Mărgean este câștigătoarea sezonului 11 „Românii au talent”, după o finală extraordinară în care toți concurenții au prezentat numere spectaculoase. Adolescenta, care a primit Golden Buzz din partea Andrei, s-a remarcat încă din audiții, apoi în semifinale a avut o altă reprezentație impresionantă.

