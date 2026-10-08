O femeie în vârstă de 37 de ani și-a pierdut viața în urma unui atac armat comis în incinta unei școli primare din Polonia. Incidentul a avut loc joi, când un fost elev, în vârstă de doar 15 ani, a pătruns în clădire înarmat cu un obiect tăios și a atacat cadrele didactice și personalul auxiliar, relatează Reuters și TVP World.

Tragicul eveniment vine la o zi după un alt atac violent produs într-un liceu profesional din nord-estul țării, amplificând starea de alertă și dezbaterea națională privind siguranța din unitățile școlare poloneze.

Filmul atacului de la Școala Primară „Ioan Paul al II-lea”

Adolescentul de 15 ani a intrat joi în Școala Primară „Ioan Paul al II-lea” din localitatea Leszczydół-Nowiny, situată în apropierea orașului Wyszków, la nord-est de capitala Varșovia.

Înarmat cu un cuțit, atacatorul a vizat mai multe persoane din cadrul școlii. Adolescentul a lovit cu cuțitul o angajată a școlii, în vârstă de 37 de ani.

În ciuda manevrelor de resuscitare aplicate de echipajele medicale sosite de urgență la fața locului, viața femeii nu a mai putut fi salvată.

Purtătoarea de cuvânt a poliției locale, Katarzyna Kucharska, a confirmat că printre persoanele rănite se numără profesorul de serviciu și directorul instituției de învățământ.

Cei doi profesori au intervenit și au încercat să îl dezarmeze și să îl imobilizeze pe suspect înainte ca acesta să facă mai multe victime.

Adolescentul a fost în cele din urmă reținut de forțele de ordine și se află în custodia poliției.

Val de atacuri violente în unitățile de învățământ poloneze

Atacul de la Leszczydół-Nowiny nu este un incident izolat. Cu doar 24 de ore înainte, o altă agresiune de o violență extremă a avut loc la Complexul Școlar Profesional nr. 4 din orașul Ostrołęka, situat la aproximativ 120 de kilometri nord de Varșovia.

În urma atacului de miercuri, cel puțin opt persoane — printre care cinci elevi, doi profesori și doi trecători — au necesitat spitalizare urgentă din cauza rănilor suferite, două dintre ele fiind în stare gravă.

Elevii din Ostrołęka s-au baricadat în sălile de clasă timp de aproximativ 20 de minute până când suspectul, care încercase să fugă spre o zonă împădurită din apropierea plajei municipale, a fost prins de polițiști.

Procurorii au descoperit ulterior în rucsacul atacatorului de 19 ani și un dispozitiv exploziv artizanal, dosarul fiind în curs de cercetare pentru a stabili mobilul faptei.

Reacția autorităților și starea de șoc din comunitate

Succesiunea rapidă a acestor agresiuni a determinat evacuarea imediată a clădirilor afectate și mobilizarea unor resurse masive de sprijin psihologic pentru elevi, părinți și profesori.

Comunitățile locale din voievodatul Mazovia sunt împietrite de durere, iar autoritățile centrale din Polonia analizează introducerea unor măsuri stricte de control la accesul în școli.