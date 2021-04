Ce rată lunară plătește Mihai Trăistariu pentru a-și achita datoriile. „Nu vreau să mai împrumut bani de la bănci”

În ultima perioadă, Mihai Trăistariu nu a mai susținut concerte din cauza situației generate de pandemia de coronavirus. Artistul deține pe litoralul românesc mai multe apartamente pe care le închiriază, dar nici cu ajutorul acestora nu a mai putut obține prea mulți bani.

A vândut una dintre proprietăți acum ceva vreme pentru a mai scăpa de datorii. „Bafta mea a fost că am schimbat chiar în ianuarie 2020 un teren pe care-l țineam de vreo 15 ani la malul mării cu gândul de a-mi face o casă cu 7 apartamente. Un dezvoltator mi-a zis: «dă-mi mie terenul ăla și în schimbul lui îți dau 7 apartamente». Nu înseamnă că sunt bogat, înseamnă că aveam un teren care nu producea bani și dintr-odată produce. Am făcut aceste apartamente, le-am închiriat turiștilor pe litoral și-n felul ăsta mi-am salvat puțin situația. Până atunci mă blocasem cu banii, eram pe 0 absolut, eram în depresie anul trecut”, a spus artistul la Antena Stars.

Cu banii obținuți pe apartamentul vândut a mai plătit o parte din datoria la bancă. De la 20.000 de lei pe lună a ajuns la 7.000. „Din acele apartamente, în mai am vândut unul din ele. Asta a fost soluția pe moment ca să scap de ratele alea imense. Doar am diminuat rata, nu am scăpat de rate. De la 20.000 de lei pe lună, am ajuns la 7.000 pe lună. Deci un 72 de milioane de lei vechi tot trebuie să-i dau lunar. Pur și simplu m-am blocat, a trebuit să-mi vând o casă. Am reușit să amân ratele, dar din ianuarie anul ăsta le-am dat drumul, că s-a pus dobândă la dobândă. S-a mărit creditul, s-a mărit rata lunară și nu mai vreau să amân din nou, că intri și pe o listă neagră și nu vreau să mai împrumut bani niciodată din bănci”, a mai adăugat acesta la TV.

Pe lângă rata lunară de 7.000 de lei la bancă, artistul trebuie să se ocupe și de plata facturilor pentru toate proprietățile pe care le deține. Scoate lunar din buzunar, în total, aproximativ 13.000 de lei.

„La ora asta 7.200 de lei trebuie să-i scot așa. Mai am animale, mai am de supraviețuit, mai am 7 apartamente de întreținut, am clădirea școlii la care numai gazul mi-a venit 2.100 de lei, deci eu mai am în jur de 6.000 de lei cheltuieli lunare, plus rata de 7.000 și mi-am făcut o socoteală. Eu trebuie să scot lunar 13.000 de lei ca să fiu pe 0, să nu am datorii, fără să mai pun că mănânc”, a mai dezvăluit Mihai Trăistariu.

Citeşte şi:

Vlad Voiculescu a fost demis de la Ministerul Sănătății

Procurorul DIICOT Marius Ţucă cere înapoi caii pe care i-a abandonat în câmp, la Techirghiol

Liderul USR-PLUS Ionuț Moșteanu: Demiterea lui Vlad Voiculescu este un act de agresiune al premierului

PARTENERI - GSP.RO Bendeac a dat peste Pițurcă într-un magazin de pe Victoriei: „M-a făcut să mă simt penibil. A fost oribil!”. Gestul incredibil făcut de antrenor

Playtech.ro Femeie din Cluj, MOARTĂ în ATI la 2 luni de la rapelul Pfizer. Ce au descoperit medicii despre plămânii ei

Observatornews.ro A murit femeia care căzuse într-o groapă uriaşă, la Craiova. Evaluată iniţial doar cu zgârieturi, bătrâna avea nenumărate fracturi

HOROSCOP Horoscop 16 aprilie 2021. Leii trebuie să își tempereze propriile porniri războinice și dorința de a se impune

Știrileprotv.ro „Creatura periculoasă” care a băgat spaima în locuitorii din Cracovia. Oamenii nu au mai deschis geamurile de frică. Este incredibil ce era, de fapt

Telekomsport Răsturnare de situaţie! Sergiu a rupt tăcerea. Ce i-a spus Moroşanu şi cum a rămas fără banii din donaţii

PUBLICITATE 3 lucruri pe care să le faci, înaintea unei operații estetice (PUBLICITATE)