Ce relație are Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, cu Anda Călin, iubita tatălui ei. „Cu ea nu vorbesc”

„Uneori mai sunt și lucruri neadevărate referitoare la relația mea cu tata. Sincer să spun, relația noastră a fost cu șuișuri și coborâșuri, ne-am menținut pe linia de plutire un timp…iar am urcat, iar am coborât și tot așa”, a dezvăluit Carmina pentru redactia.ro despre relația pe care o are acum cu tatăl ei, Liviu Vârciu.

Carmina locuiește acum cu mama ei, la Arad, însă curând se va muta la București, în propriul apartament.

Tânăra de 19 ani a mai făcut dezvăluiri despre viața personală, a povestit că ea și Anda Călin, iubita tatălui ei, nu vorbesc.

„Nu, eu cu ea nu vorbesc. Nu am nicio legătură cu ea. Cea mai mare legătură o să o am cu tatăl meu. Nu am ce să comentez, e viața lui și alegerea lui”, a mai spus Carmina pentru aceeași sursă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În prezent, Carmina mai are doi frați vitregi, pe Anastasia și Liviu Matei, copiii pe care Liviu îi are cu actuala lui iubită. Carmina este fiica cea mare a prezentatorului din relația acestuia cu Ramona Teiceanu.

Citeşte şi:

Peste 2.300 de români au certificate de deces COVID, dar n-au fost raportați către populație

Cum ajung urșii să fie vânați, pentru distracție, de oricine plătește în România

Maratonul vaccinării din București, la final. Ținta stabilită de organizatori, depășită cu mult

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Casă dărăpănată din chirpici, construită în 1950, scoasă la vânzare pentru 700.000 de euro, la Cluj

HOROSCOP Horoscop 10 mai 2021. Vărsătorii caută stabilitatea, dar prin mijloace greșite, apelând la trucuri incorecte

Știrileprotv.ro Primeşti 1.500 de dolari ca să dormi la prânz o lună întreagă. Care sunt condiţiile pentru acest job de nerefuzat

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Începe Microbist de România, primul show cu suporteri, pentru suporteri!