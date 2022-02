Ce relație avea, de fapt, Laurențiu Reghecampf cu soacra Ionela Prodan. Anamaria a răbufnit: „Mergea săptămânal la ea să ia bani”

Laurențiu Reghecampf a povestit că a avut o relație foarte bună cu soacra lui, cu regretata cântăreață de muzică populară Ionela Prodan. O perioadă au locuit și în aceeași casă, stăteau cu toții la masă, călătoreau și împreună.

Artista era și cea care îi ajuta cu bani câteodată pe Reghe și pe Anamaria, dar mereu îi dădeau sumele înapoi, spune el. Impresara ține să îl contrazică, spune că mereu Laurențiu Reghecampf îi cerea bani mamei sale. „Laurențiu Reghecampf am văzut că nici de fosta soacră nu își aduce aminte bine, nici câți bani are, nici cum are, dar, în rest, mergea săptămânal la soacra pe care o iubea foarte tare și o considera mama lui, ca să ia bani, să trăiască.

L-a iertat de foarte multe ori, când știa cu ce nenorocite de femei umblă și îl învăța ca pe propriul copil și îi spunea: Mamă, tu nu poți să decazi, tu trebuie să crești. L-am învățat și eu, și mama mea, în fiecare secundă, cât de mândru să stea”, a spus Anamaria Prodan la „Acces direct”, conform spynews.ro.

În plus, impresara a dezvăluit că Ionela Prodan a avut un dosar în care a trecut toți banii pe care i-a împrumutat ginerelui ei. Îl punea să semneze un act de fiecare dată când îi dădea diverse sume.

„Mama mea l-a pus pe Reghecampf să semneze de fiecare dată când a luat bani de la ea. Le-am depus la dosar, toți banii pe care mama mea i-a strâns și mi l-a lăsat, săraca, în bibliotecă, iar eu când am găsit dosarul era să fac infarct. Săraca, mă ajută și de dincolo de viață”, a mai adăugat ea.

Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre Ionela Prodan

Antrenorul a fost acuzat de soție că a luat din averea familiei, din averea pe care Ionela Prodan i-a lăsat-o Anamariei. Laurențiu Reghecampf a contrazis-o și a adăugat faptul că e adevărat că soacra lui era o femeie bogată. Spune că aceasta a muncit mult și că răsplata era pe măsură.

„Eu n-am nicio treabă cu moștenirea ei. Pe bune! Adică, nu mă interesează și nu m-a interesat niciodată. Nu vreau să mă ating nici măcar de o furculiță. N-am nicio problemă, nu vreau să împart nimic cu ea. Da, era o femeie foarte bogată (n.r. – Ionela Prodan). Pentru ceea ce arăta, avea. Sunt lucruri pe care nu pot să le discut. Sunt lucruri pe care trebuie să vi le spună Ana, că nu sunt în măsură să vorbesc despre averea Ionelei Prodan. Dar, da, a fost o femeie care a muncit foarte mult. Ținea foarte mult la bani. Era o femeie care putea să-și permită să-și cumpere Rolls Royce, dar mergea cu un Mercedes, mic, clasa A, ea neconducând mașină”, a declarat Laurențiu Reghecampf în podcastul „Acasă la Măruță”, potrivit Fanatik.

Laurențiu Reghecampf a mai recunoscut că Ionela Prodan le sărea în ajutor atunci când aveau nevoie, însă mereu și-a primit banii înapoi. „Era o femeie foarte chibzuită. A investit. Și-a cumpărat apartamente, case în America. A avut și în România foarte multe proprietăți. Și-a ajutat frații, pe amândoi. I-a întreținut. Îi ajuta, îi ținea, stăteau împreună. Adică, mi-a plăcut lucrul ăsta.

De ce? Era o familie unită. Dar nu era persoana care să-ți spună «Ia contul și fă ce vrei». Nici Anamaria nu avea acces la lucrurile astea. Era o femeie care ținea foarte mult la banii ei. Foarte greu scoteai ceva de la ea. Adică, știa foarte bine… Oamenii care o cunosc, știu că era, în primul rând, un om de cuvânt. Dacă spunea ceva, așa era. Nu încurca pe nimeni. Nu cerea nimic de la nimeni, dar nici nu dădea nimic la nimeni. Și stătea foarte bine, a stat pe o avere foarte mare. Dar muncită de ea și de soțul ei, care murise”, a declarat antrenorul pe YouTube.

