Ce spune Cătălin Moroșanu despre relația cu fiica lui, Natalis, în vârstă de 11 ani. „Eu sunt mai autoritar”

Fostul concurent de la Survivor a vorbit pentru revista VIVA! despre momentul emoționant în care a devenit tată și cum se înțelege cu fiica lui.

A recunoscut că este un părinte autoritar și a precizat că cel mai mare regret pe care îl are în legătură cu fiica lui este că nu au petrecut suficient timp împreună.

„A fost un moment emoționant. Când am văzut-o prima oară și am observat că avea părul roșcat, am spus că este a mea.

Ne înțelegem foarte bine. Își dorește să petreacă mai mult timp cu mine, pentru că eu sunt plecat pe perioade mai lungi.

Cred că atunci când revin acasă sunt ca o noutate pentru ea. Îmi doresc foarte mult să mai avem un copil, dar… cum o vrea Bunul Dumnezeu. Eu sunt mai autoritar, soția mea este mai permisivă”. a spus Cătălin pentru sursa citată.

