Ce spune Săndel Bălan despre relația fiicei lui cu Tiberiu Argint. „Am fost acum două zile la Andreea”

Săndel Bălan, care s-a împăcat cu fiica lui și a avut ocazia să-și viziteze nepoatele, susține că până acum nu a avut ocazia să-l cunoască pe Tiberiu Argint.

„Păi, nu am avut ocazia să-l cunosc pe Tiberiu Argint, motiv pentru care nu pot să îmi dau cu părerea despre această relație. Am fost acum două zile la Andreea, mi-am văzut nepoatele și nu am discutat despre acest subiect’ a declarat Săndel Bălan pentru cancan.ro.

Săndel Bălan a venit zilele trecute de la Ploiești, într-o vizită surpriză, încărcat cu mult jucării pentru nepoatele lui, Ella și Clara.

„Ia uite, a venit bunicul de la Ploiești și v-a adus jucării! Aoleu, aoleu, ce e aici! Uite ți-a adus un cărucior și un pățuț!, le-a spus Andreea Bălan celor mici, în timp ce acestea despachetau cadourile primite. Filmarea a fost postată pe Instagram.

Andreea Bălan și Tiberiu Argint au avut o nouă escapadă în acest weekend, după ce în urmă cu aproape o lună, cei doi au fost surprinși îmbrățișați la malul mării. În tot acest timp, fetițele artistei s-au aflat în grija tatălui, George Burcea, cu care vedeta se află în divorț.

