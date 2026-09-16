Sandra Mutu a debutat în televiziune la Antena Stars și a vorbit deschis despre posibilitatea de a deveni din nou mamă alături de Adrian Mutu. Ce planuri are vedeta.

Sandra Mutu traversează o etapă plină de schimbări pe plan profesional. În vârstă de 30 de ani, soția lui Adrian Mutu a debutat recent în televiziune, fiind prezentatoare în cadrul grupului Antena Stars, unde apare pe micile ecrane în fiecare weekend. Dacă până de curând atenția sa a fost îndreptată exclusiv spre viața de familie, noul proiect din media îi ocupă o mare parte din timp.

Odată cu această nouă provocare în carieră, vedeta a răspuns curiozităților legate de extinderea familiei. Întrebată dacă își dorește un al doilea copil alături de fostul internațional român, Sandra a explicat că, în prezent, prioritățile ei sunt clare.

Mamă a unui băiat în vârstă de șapte ani, Tiago, prezentatoarea TV susține că atenția și resursele lor se concentrează complet pe educația și programul încărcat al fiului lor.

„Sincer, nu am luat în considerare apariția unui al doilea copil. Acum cu atât mai mult. Consider că suntem foarte bine așa, ne dedicăm complet lui Tiago, iar programul lui este deja suficient de solicitant. Suntem binecuvântați și ne bucurăm de tot ce am reușit să construim până acum”, a declarat Sandra Mutu pentru Click!.

Relația dintre Sandra Bachici și Adrian Mutu a început în anul 2014, la scurt timp după ce fostul atacant a divorțat de cea de-a doua soție a sa, Consuelo Matos. Cei doi și-au oficializat povestea de dragoste în toamna anului 2017, moment în care a venit pe lume și fiul lor.

Adrian Mutu a mărturisit într-un podcst că a remarcat-o pe actuala sa parteneră încă din anul 2010, când aceasta a câștigat titlul de Miss România, pe vremea când ea avea doar 15-16 ani. Deși la acel moment antrenorul era căsătorit, destinul i-a adus împreună câțiva ani mai târziu, iar de șapte ani formează un cuplu.