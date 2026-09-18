Valerie Lungu a explicat motivele pentru care a avut un comportament vulcanic la Asia Express. Află de ce nu s-a putut baza pe logodnicul ei și ce s-a întâmplat cu Maurice Munteanu.

Valerie Lungu, una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, a decis să reacționeze public după valul de critici primite în urma aparițiilor la emisiunea „Asia Express”. Prezentă pe Drumul Mătăsii alături de logodnicul ei, Alexandru Gîlcă, tânăra a fost protagonista unor momente tensionate, cele mai vizibile fiind cele cu Maurice Munteanu.

Valerie Lungu recunoaște că este o fire vulcanică

Pentru a clarifica lucrurile și a le oferi urmăritorilor o perspectivă completă asupra evenimentelor de pe teren, creatoarea de conținut a publicat un videoclip pe TikTok, în care a analizat parcursul său din competiție.

Valerie Lungu a recunoscut că are un temperament vulcanic și că presiunea imensă a probelor a făcut-o să și clacheze. Spre deosebire de alți concurenți, precum Gabriel Torje, pe care l-a oferit ca exemplu pentru modul relaxat în care maschează orice remarcă sub formă de glumă, influencerița nu a reușit să adopte o tactică similară, alegând să reacționeze direct.

Tensiunea a crescut și din cauza stării de sănătate a partenerului său de viață. Alexandru Gîlcă trecuse printr-o intervenție chirurgicală complicată la picior și s-a aflat într-un proces lung de recuperare.

Compensarea efortului fizic a căzut în mare parte pe umerii ei, situație care a accentuat starea de oboseală și frustrare din timpul cursei.

„Sunt o fire destul de vulcanică. Asta o spun eu și prietenii care mă cunosc. Scopul meu în această emisiune a fost să stau cât mai mult în competiție și să mă bucur de absolut tot”.

De ce l-a votat Valerie Lungu pe Maurice Munteanu

„Un lucru foarte important: nu mă puteam baza în totalitate pe Alex, pentru că el avusese o operație la picior și a făcut recuperare un an și jumătate. Alex este o persoană introvertită. Nu îi place să judece și să facă rău oamenilor, asta dacă nu cumva ei au făcut acest lucru. De-asta l-am votat pe Maurice, pentru că a spus că am bârfit, ceea ce nu este drept”, a mărturisit Valerie Lungu în mediul online.

Valerie Lungu a precizat că nu regretă decizia de a accepta provocarea Asia Express 2026.