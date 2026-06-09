Începutul adolescenței i-a fost marcat de pierderea tatălui într-un accident de circulație. Dar, spre deosebire de Azize, actriței i-au fost mereu aproape mama sa și fratele său mai mare, Batuhan.

Actrița și-a început cariera în modelling

Hazal Subași a absolvit Facultatea de Comunicare, specializare Relații Publice și Publicitate, în cadrul Universității Economice din Izmir. La momentul respectiv, credea că experiența modellingului o va ajuta să obțină un stagiu de practică în domeniul publicității, însă destinul îi pregătise altceva.

A intrat în atenția publicului în anu 2015, când a ocupat locul al treilea la concursul de frumusețe Miss Turcia. Ulterior a devenit prima femeie de naționalitate turcă participantă la Miss Supranational, unul dintre cele mai prestigioase concursuri internaționale, unde sunt celebrate frumusețea, rafinamentul și diversitatea culturală.

După ce a făcut senzație în modelling, Hazal Subași a făcut tranziția în actorie, domeniu în care deja primea foarte multe oferte, și a început direct cu un rol principal.

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În prezent, actrița are un portofoliu foarte interesant de roluri importante, interpretate remarcabil în producții din cele mai diverse genuri. Mafie, povești răvășitoare de iubire, conspirații, cazuri medicale deosebite, pierderi devastatoare și o distopie înfricoșătoare, toate fac parte din universul artistic al actriței.

Câteva dintre rolurile în care s-a remarcat sunt Şule, din thrillerul „Minte încinsă” („Sicak Kafa”), devenit un real succes pe Netflix, dr. Leyla Erpek, din „Kasaba Doktoru” și Azize, în „Ai nimăni”.

Pe plan personal, Hazal Subași trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Oguzhan Koc, muzician, actor și vedetă de televiziune. Actrița este însă foarte discretă cu viața sa: stă departe de ochii presei și postează foarte rar în social media, unde are o comunitate uriașă de fani, formată din peste 2,5 milioane de urmăritori.

Ce rol are Hazal Subași în serialul „Ai nimănui”

În serialul „Ai nimănui”, difuzat de Kanal D de luni până vineri, de la ora 20.00, o întâmplare tragică spulberă universul idilic al unei familii care trăiește într-o căsuță din pădure. Șase frați își pierd într-un mod brutal ambii părinți în aceeași noapte.

În urma tragediei, sora cea mare devine mamă și ajunge să sacrifice totul pentru a avea grijă de frații săi și a ține familia unită. Suferința o face pe Azize, interpretată de Hazal Subași, să se maturizeze rapid și să ia viața în piept prea devreme.

Tragediei din familie i se adaugă provocările traiului într-o lume total necunoscută, la oraș. Pe măsură ce se confruntă cu diferite situații, Azize devine tot mai puternică și își îndeplinește cu mare devotament misiunea pentru care a fost pregătită încă de la naștere.

Pentru Hazal Subași, să dea viață emoțiilor lui Azize a fost „o adevărată încântare”, așa cum ea însăși a declarat de nenumărate ori. Încă de când a citit scenariul, actrița a fost impresionată de forța personajului și de modul în care, în lupta pentru supraviețuire, aceasta pune binele fraților ei pe primul loc.

Indiferent de problemele care apar, dragostea dintre frati se dovedește a fi cea mai puternică expresie a rezistenței în fața greutăților vieții.

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