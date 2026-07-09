Jandarmii și polițiștii au fost chemați să intervină pentru executarea silită

Un incident tensionat a avut loc în zona centrală din Galați, unde jandarmii și polițiștii au fost chemați să intervină pentru executarea silită a unei hotărâri judecătorești. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, este vorba despre o casă veche, cu doi coproprietari care s-ar afla în conflict de ani de zile.

După un lung proces, instanța a decis ca unul dintre coproprietari să cedeze o dependință de șase metri pătrați celuilalt. Cu toate acestea, punerea în aplicare a hotărârii nu a fost posibilă decât prin intermediul executorului judecătoresc și al jandarmilor, informează portalul locale de știri Monitorul de Galați.

Magistratul ar fi refuzat că cedeze dependința de șase metri pătrați

În ciuda deciziei definitive și irevocabile a instanței, magistratul ar fi refuzat în mod repetat să elibereze spațiul, invocând diverse motive.

„Știu doar că acest domn vrea să intre pe acest geam pe care eu l-am plătit și montat. Vrea să mi-l taie. Este locul dumnealui… Dependința este a dumnealui, nimic de spus. E a domnului de aici, domnul Cojocaru. Dar vreau să văd o autorizație care îi dă… vreau să văd că e autorizat să demoleze, pentru că trebuie demolat pentru a se intra înăuntru. Am acolo instalație de gaze, nu se poate muta așa repede”; a declarat fratele judecătorului, pentru portalul de știri locale citat anterior.

Instanța a decis eliberarea bucătăriei din casa din Galați

Executorul judecătoresc a explicat că instanța a dispus eliberarea spațiului și transmiterea acestuia către coproprietar pentru o utilizare pașnică.

„Avem hotărârea judecătorească prin care spune că domnul Andraș este obligat să lase în posesie suprafața de 6 metri, această cămăruță, în pașnică folosință. Mai multe nu putem să spunem, există o hotărâre judecătorească prin care domnul Andraș este obligat să-l lase în posesie suprafața respectivă”, a mai precizat și executorul judecătoresc.

Coproprietarul susține că a încercat să rezolve conflictul pe cale amiabilă

Avocatul coproprietarului a declarat că a încercat pe cale amiabilă să rezolve situația, însă fără succes.

„Au cerut termen, s-a dat termen încă o lună de zile. Și după ce… după ce a trecut luna, când am venit să intrăm în posesie, ne-am găsit cu tot mobilierul cărat înapoi în… în acea dependință. Deci e ceva ireal. Suntem la a treia înfățișare! Plătim executori când, de fapt, o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă poate doar să fie pusă în aplicare. Suntem la a treia înfățișare aici.

De trei ori ne-am rugat de dumnealui să ne dea spațiul în posesie. Și-a luat angajamentul că într-o lună de zile, conform procesului-verbal semnat la domnul executor, să-mi lase spațiul liber. După o lună de zile, am venit și am găsit mobilă și o persoană care face mâncare într-o cameră care aparține proprietarului, adică domnul Condruț Gabriel, eu fiind împuternicitul dumnealui pentru a putea să duc la bun sfârșit această hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Deci domnul procuror știe ce înseamnă o hotărâre definitivă și irevocabilă, nu te poți împotrivi”, a spus acesta, pentru sursa citată mai sus.

Magistratul în cauză, acuzat de vecini că ar mai fi ridicat un etaj la casă fără autorizație

Între timp, în partea imobilului ocupată de familia magistratului, s-ar desfășoara lucrări de construcție pentru ridicarea unui etaj suplimentar. Fratele magistratului, care se declară responsabil de lucrări, susține că acestea sunt necesare pentru a proteja casa de infiltrații.

„Este în curs autorizarea. Dar după cum bine știți, se mișcă puțin mai greu. Chiar dacă este în regim de urgență, ne mișcăm un pic mai greu. Constructorul, da, sunt eu.

M-am angajat din proprie voință deoarece o plouă pe mama în cap, atât în bucătărie, dormitor și baie. Sunt rudă cu domnul procuror, este fratele meu. E a mea casa, a mea, a fratelui meu și a surorii mele. Suntem trei, am și eu o decizie, am și eu o vorbă. Dacă îi plouă în cap, eu pot să repar dacă știu și am cu ce”, a explicat el pentru Monitorul de Galați.

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