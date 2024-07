În vârstă de 78 de ani, Ilie Năstase e tatăl a cinci copii. El a fost căsătorit cu Alexandra King, femeia alături de care i-a înfiat pe Nicolas (37 de ani) și Charlotte (34 de ani), însă după divorț, aceștia au rămas alături de mama lor, în Statele Unite ale Americii.

Charlotte Năstase: „Actuala lui soție mi-a blocat numărul în telefonul lui”

Charlotte Năstase e în centrul atenției acum, după ce a acuzat-o pe Ioana Năstase, actuala soție a tatălui ei, că o împiedică să vorbească cu acesta. Susține că pe 19 iulie nici nu a putut să îi spună acestuia „La mulți ani”.

„Nu pot să dau de tatăl meu, pentru că actuala lui soție mi-a blocat numărul în telefonul lui! Am vrut să-l sun să-i spun La mulți ani!, dar nu am putut să dau de el”, a declarat Charlotte Năstase pentru Click!

„Sunt foarte supărată. Nu pot să dau nici de fratele meu, Nick! De cinci luni, nimeni nu mai dă de el, nu știu ce se întâmplă cu el. A dispărut! De asta voiam să vorbesc cu tatăl meu, poate reușește să dea de el”, a mai zis ea.

Reacția Ioanei Năstase după acuzațiile lansate de Charlotte

„Eu nu am blocat-o, Doamne ferește! Eu iubesc toți copiii lui Ilie, dovada că am luat masa cu Alessia. Eu i-am acceptat lui Charlotte și cererea de prietenie pe Facebook, ne-a dat like la poza postată de ziua lui Ilie. Eu nu umblu niciodată în telefonul lui Ilie. Acum, nu pot să știu dacă nu a blocat-o chiar el…

Recomandări Culisele răfuielilor dintre doi baroni de Giurgiu. De ce l-a dat Dan Păsat pe adversarul său, Niculae Bădălău, pe mâna procurorilor DNA

Dar, putea să mă contacteze pe mine că-i spuneam s-o deblocheze. Eu iubesc copiii, cum aș putea să nu mă înțeleg cu copiii lui Ilie?! Ea este supărată pe mine probabil că am luat poziție la ultima ei altercație cu Ilie, când am spus că Ilie își susține toți copiii financiar! Și eu știu că așa face! Are grijă de toți copiii lui”, a spus Ioana Năstase, pentru Click!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Ilie Năstase vrea copil la 78 de ani cu soția Ioana

În anul 2019, fostul mare tenismen s-a căsătorit cu Ioana Simion, care, la rândul ei, are un băiat din altă relație. Chiar dacă au avut unele neînțelegeri în timpul căsniciei lor, Ilie Năstase și Ioana au trecut peste toate și își doresc mai tare ca oricând să aibă un copil împreună.

Invitat în podcastul lui Mihai Morar, Ilie Năstase și-a lăudat actuala parteneră, cu care speră să aibă o fetiță. „Toate femeile sunt frumoase, dar hai să îţi spun ceva: cea mai frumoasă este ultima! Vorbesc serios… Acum încercăm să avem şi un copil (eu şi Ioana). Şi nu trebuie să se supere nimeni.

Recomandări INTERVIU Ecaterina Locoman, lector la Universitatea din Pennsylvania: „Americanii care îl votează pe Trump aleg împotriva propriilor lor interese”

Cu ea trăiesc astăzi, cu ea împart timpul, cu ea dorm, cu ea merg în vacanţe. Ioana vrea neapărat o fetiţă, are o nepoată de 5 ani, dar vrea o fetiţă. Ea are băiat. Să vedem ce facem, cum facem… Ea e mândră de băiatul ei, a lăsat tot ce a realizat copilului ei. Nu suntem un cuplu liniştit, dar nici să ne luăm la bătaie. Tot ce s-a scris a fost exagerat”, a spus Ilie Năstase.

Urmărește-ne pe Google News