Christian Sabbagh, în vârstă de 54 de ani, a trecut prin momente grele în urmă cu doi ani, când a suferit un AVC. Anul trecut, vedeta Kanal D a vorbit pentru prima oară despre perioada cumplită, iar acum, în cadrul unui interviu, el a recunoscut că medicii i-au dat atunci doar 6 ore de trăit.

Christian Sabbagh a făcut mărturisiri tulburătoare despre AVC-ul suferit acum doi ani. Prezentatorul de televiziune a povestit cum i s-a schimbat viața în doar câteva clipe, dar și cum se simte acum. Iată ce i-au spus medicii soției sale când era la un pas de moarte!

Dezvăluirile dureroase au fost făcute în cadrul emisiunii „În Oglindă', prezentată de Mihai Ghiță la Kanal D2. Cei doi au vorbit deschis despre una dintre cele mai grele perioade prin care au trecut împreună și despre felul în care acel moment le-a schimbat viața.

„Eu îți spun sincer, dacă nu era ea, eram un om mort! (…) I-au zis așa medicii din România: ‘Aduceți-i copiii, pentru că mai are șase ore de trăit’.

Viața mea s-a schimbat într-o fracțiune de secundă. Plecasem să-mi iau copilul de la școală. M-a recunoscut bodyguardul, m-a salutat, am vrut să-i răspund la salut și s-a întrerupt filmul. N-am mai putut vorbi în primă instanță…', a povestit jurnalistul, potrivit VIVA!

Pentru Iulia, soția lui, perioada respectivă a fost la fel de dificilă. „Mi-am dat seama că sunt la pământ în momentul în care trebuia să mă întorc acasă la copii și să o mint pe Anais că tati e bine. Mi-a fost foarte greu să gestionez situația aceasta pentru că ea era conștientă că se întâmplă ceva și era foarte speriată și trebuia să o asigur că tati e bine', a spus Iulia.