Valentina Pelinel și Cristi Borcea au devenit soț și soție în urmă cu 8 ani. Au împreună trei copii, pe Milan, și gemenele Indira și Rania, și una dintre cele mai admirate relații. Pe contul de socializare, vedeta a postat un mesaj emoționant, alături de care a atașat imagini în care apare alături de soțul ei.

„Astăzi se împlinesc 8 ani de când ne-am unit destinele. Opt ani de iubire, de familie, de amintiri și de lecții trăite împreună. Am trecut, ca orice cuplu, prin zile senine și prin momente mai grele, dar am rămas uniți, ținându-ne de mână și alegându-ne, de fiecare dată, unul pe celălalt.

Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce am construit împreună și pentru familia noastră minunată. La mulți ani nouă, iubirea mea! Să ne găsească viața mereu împreună, la fel de uniți si de indragostiti! Te iubesc!”, a fost mesajul transmis de Valentina pe contul de socializare.

Ca în orice familie, parcursul nu a fost lipsit de momente dificile. Vedeta a explicat că gestionarea stresului cotidian, a afacerilor și a creșterii copiilor necesită o atenție sporită, însă comunicarea sinceră reprezintă cheia rezolvării oricărei probleme.

„Provocări sunt de tot soiul în viață, dar pot să-ți zic așa că într-adevăr comunicarea într-un cuplu e foarte importantă. Evident că îți iubești partenerul de viață, că de asta îți iei partener de viață. Dar sunt multe: afaceri, chestiuni personale, copii, nu știu, apar răceli, întotdeauna ai factori de stres și în casă și în afară.