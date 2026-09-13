Un bărbat a cumpărat un apartament în Sicilia cu 27.000 de euro și îl vinde după mai puțin de un an. Proprietarul a întâmpinat probleme neașteptate în Italia.

„Cum ar fi gunoiul, de exemplu”

Achiziționarea unei locuințe în Italia, în special în zonele însorite ale Siciliei, continuă să fie un vis pentru numeroși europeni atrași de prețurile scăzute din anunțurile imobiliare.

Totuși, povestea lui Karol, un bărbat din Polonia care a achiziționat o proprietate în orașul de coastă Trapani, arată că realitatea din teren poate fi diferită de promisiunile de vacanță, relatează publicația Onet.

Karol a plătit 27.000 de euro pentru un apartament situat aproape de Marea Mediterană. Spre deosebire de alți cumpărători străini care fac achiziții fără să cunoască zona, el vorbea limba italiană, cunoștea destul de bine regiunea și avea deja o oarecare experiență pe piața imobiliară.

Cu toate acestea, la mai puțin de un an de la tranzacție și după ce a finalizat lucrările de renovare, a decis să pună locuința din nou în vânzare.

Deși mulți s-ar aștepta ca birocrația italiană sau costurile mari de renovare să fie principalele obstacole, Karol mărturisește că lucrările de amenajare nu au reprezentat cea mai grea provocare.

Problemele reale au apărut ulterior și au ținut de dinamica vieții cotidiene locale, de costurile ascunse de administrare și de infrastructura din cartier, detalii care nu sunt vizibile la o simplă vizionare de câteva zile.

„Oamenii se concentrează pe preț, locație și renovare, iar apoi ies la iveală lucruri la care nici măcar nu se gândiseră înainte. Cum ar fi gunoiul, de exemplu. În Sicilia, există un calendar conform căruia un anumit tip de deșeuri este scos în fața casei într-o anumită zi. Să zicem sticla miercurea și hârtia vinerea. Problema este că mulți oameni pur și simplu nu respectă acest calendar. În fiecare seară, trebuie să te gândești ce gunoi va fi colectat a doua zi. Dacă nu este sortat corespunzător, s-ar putea să nu fie colectat deloc,”, spune Karol.

Sistemul de alimentare cu apă i-a dat mari bătăi de cap

Însă sistemul de alimentare cu apă s-a dovedit a fi și mai surprinzător. Clădirea în care se află apartamentul folosește rezervoare pe acoperiș. Apa este pompată periodic în acestea și apoi distribuită apartamentelor prin intermediul unor pompe. „Apa sosește la fiecare două zile, rezervorul se umple și trebuie să o folosești”, spune el.

Abia după ce a cumpărat proprietatea a aflat că sistemul era comun cu apartamentul vecin. „Nimeni nu mi-a spus înainte că pompa era comună. A trebuit să reconstruiesc întregul sistem, dar chiar și așa, uneori lucrurile nu funcționează”, spune el. Când apare o defecțiune, locuitorii trebuie să rezolve singuri problema.

Pentru polonez, surpriza nu a fost doar sistemul de alimentare cu apă în sine, ci și rutina zilnică. „Este ceva ce trebuie cu adevărat să experimentezi și să vezi. Este un șoc”, recunoaște el, descriind zgomotul pompei care pompează apa în apartamente.

„Se auzea ca un tractor care mergea pe coridor”, a povestit polonezul.

„Atâta timp cât nimic nu s-a prăbușit, totul este bine”

După cum subliniază Karol, renovarea apartamentului nu a reprezentat o provocare majoră. „Problema a început când a trebuit să facem ceva împreună”, spune el, adăugând că administrarea unei clădiri cu șase apartamente s-a dovedit a fi semnificativ mai dificilă. Nu există un administrator în clădire, așa că proprietarii trebuie să ia toate deciziile independent.

Karol și-a dat seama de asta destul de repede. „Nu ne putem înțelege asupra a 10 euro pe lună pentru curățenia scărilor. A fost o doamnă care a fost de acord să vină o dată pe săptămână și să facă curățenie, dar discuțiile nu au dus la nimic. Nici nu vreau să menționez vreo investiție majoră în exteriorul clădirii. Vecinii mei italieni cred că atâta timp cât nimic nu s-a prăbușit, totul este bine. Nu este nevoie să cheltuim bani în avans”, notează el.

Recent, a scos proprietatea la vânzare. Nu ascunde faptul că ar dori să recupereze banii investiți în achiziție și renovare. Cu toate acestea, nu se așteaptă la un profit spectaculos.

„Dacă pot face profit din asta, atunci e bine. Sunt mai interesat să găsesc un loc mai bun de relaxare, nu o altă sursă de probleme”, spune el, subliniind că experiența sa din Trapani nu l-a descurajat să viziteze Sicilia. Dimpotrivă.

„Cred că este un loc minunat. Trapani este sigur, poți mânca bine și ieftin, te poți relaxa, iar prețurile sunt încă rezonabile. Dacă ar trebui să o fac din nou, pur și simplu aș alege altceva,” spune bărbatul.

Recomandări pentru cei interesați

El le recomandă celor interesați de piața imobiliară italiană să analizeze atent nu doar documentele legale și starea tehnică a clădirii, ci și modul în care funcționează comunitatea locală pe parcursul întregului an. Diferențele culturale, modul de gestionare a serviciilor publice și vecinii pot influența decisiv experiența de locuire.