Ediția „Insula Iubirii” 2026, de sâmbătă seara, 12 septembrie, a fost una plină de surprize. Momentul în care flacăra ispitei s-a aprins, în premieră, în vila fetelor a fost unul greu de explicat în cuvinte. Goluri în stomac, lacrimi și panică, dar și urme de speranță în sufletul fiecăreia că nu îi este adresată.

Drumul spre bonfire a fost unul lung, încărcat de gânduri și emoții, iar cuvintele lui Radu au lămurit totul. Cea pentru care s-a aprins a fost Prințesa, soția lui Marco, iar aceasta așteptă cu înfrigurare să descopere ce s-a întâmplat cu partenerul ei.

În plus, prezentatorul le-a anunțat încă o noutate a acestui an – fiecare a primit un medalion, pe care-l va purta la gât, la fiecare bonfire. Atunci când vor simți că vor să rupă conexiunea cu omul iubit, îl vor rupe și arunca în foc.

În ediția de aseară, flacăra ispitei de la Insula iubirii s-a aprins pentru prima dată, în sezonul X. Bianca Ghiurcă a aflat că este vorba despre ea, după ce Prințul Marco a depășit o limită pe care i-a stabilit-o soția.

„Eu, pe Bianca, după 10 ani, încă o iubesc mult mai mult. Noi suntem chiar ok (...) Eu chiar mă gândesc că poate să vina una și să îmi placă și să mă uit la ea (...) Greșesc pentru că așa sunt făcut: zâmbesc, îmi place viața, cineva îmi râde, râd și eu. Mie îmi place flirtul foarte mult (...) Știi care este tiparul meu? Una ca Bianca, dar c***ă”, a povestit Prințul Marco, la Insula iubirii.

„Pot să zic ceva, că nu am microfonul? Gabriella e mai bună ca Bianca. Bianca e frumoasă, dar Gabriella aia e…”, a spus Prințul Marco, replică care a răsunat din cutia cu surprize, din vila fetelor.