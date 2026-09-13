Gestionarea deșeurilor din plastic rămâne o provocare majoră pentru marile metropole, însă soluțiile inovatoare din domeniul infrastructurii încep să arate că materialele greu reciclabile pot avea o a doua viață.

Recipientele, respinse la reciclare

În Shanghai, unul dintre cele mai importante centre economice din lume, un proiect derulat în anul 2021 a marcat o premieră pentru China, prin transformarea ambalajelor menajere în material de construcție pentru carosabil.

Peste 6.000 de sticle de lapte din plastic utilizate, alături de alte deșeuri similare, au fost colectate și procesate pentru a fi integrate în compoziția asfaltului. Proiectul a fost realizat prin colaborarea dintre compania chimică Dow și producătorul local de lactate Shiny Meadow, având ca scop reducerea poluării, precum și testarea unor metode sustenabile în lucrările publice, relatează The Times of India.

Această inițiativă a dus la crearea primului „drum din plastic” din China. Tehnologia utilizată presupune mărunțirea și topirea maselor plastice colectate, care sunt ulterior amestecate cu bitumul tradițional. Polimerii obținuți din ambalajele de lapte oferă mixturii asfaltice o flexibilitate sporită și o rezistență mai mare la uzură.

Sticlele erau, din punct de vedere tehnic, reciclabile, însă reciclatorii sunt adesea reticenți în a le accepta deoarece resturile de lapte provocau un nivel ridicat de contaminare. Astfel, un material care putea fi reciclat putea ajunge totuși să fie tratat ca deșeu, în loc să fie considerat o resursă utilă, arată reprezentanții companiei Dow într-un comunicat de presă.

„Suntem încântați că am găsit o utilizare importantă”

Shiny Meadow a recunoscut, de asemenea, dificultatea gestionării sticlelor la sfârșitul perioadei lor de utilizare.

Lin Rong, directorul companiei, a declarat că firma folosea deja materiale reciclabile pentru ambalaje, însă exista în continuare o problemă în cazul sticlelor pe care companiile de reciclare le considerau plastic cu valoare redusă.

„Suntem încântați că am găsit o utilizare importantă pentru sticlele noastre goale”, a spus Lin, descriind proiectul rutier drept o modalitate de a oferi ambalajelor un „parcurs circular”.

Soluția Dow colectează plasticul greu de reciclat și îl transformă în plastic reciclat post-consum pentru asfalt modificat cu polimeri.

Materialul reciclat a integrat ulterior în procesul de pavare a drumului, transformând mii de sticle nedorite într-o componentă a infrastructurii din campusul Xuhui al Universității de Știință și Tehnologie din China de Est. În total, peste 6.000 de sticle de lapte folosite și alte deșeuri din plastic au fost folosite pentru acest proiect.

Specialiștii din domeniul materialelor de construcții susțin că asfaltul modificat cu plastic reciclat prezintă avantaje tehnice durabile. Această compoziție reduce riscul de apariție a gropilor și a crăpăturilor provocate de infiltrațiile de apă sau de variațiile sezoniere de temperatură. În plus, durabilitatea crescută a carosabilului poate diminua costurile de întreținere pe termen lung pentru administrațiile locale.

Utilizarea plasticului reciclat în drumuri din Asia

Proiectul din Shanghai făcea parte din activitatea mai amplă a Dow privind utilizarea plasticului reciclat în drumuri din Asia. Compania a declarat că a început să îmbunătățească drumuri cu plastic reciclat în orașul Depok, Indonezia, în 2017. Ulterior, a colaborat cu parteneri din India pentru drumuri din Pune și Bangalore și a început o colaborare cu Siam Cement Group în Thailanda.

Universitatea de Știință și Tehnologie din China de Est a considerat drumul din Shanghai o demonstrație practică a modului în care abordările neconvenționale pot fi utilizate pentru combaterea deșeurilor din plastic.

„În calitate de instituție de învățământ superior axată pe știință și inovare, această colaborare ne oferă un exemplu concret al modului în care putem aborda deșeurile de plastic în moduri unice”, a spus profesorul Li Tao, vicepreședintele universității.

Instituția speră că proiectul va încuraja studenții să exploreze soluții neobișnuite pentru sustenabilitate și să aplice idei creative la o scară mai largă.