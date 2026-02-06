La 25 de ani, artista a bifat deja colaborări cu nume mari din muzica românească, este prezentă în proiecte internaționale de dance, are milioane de stream-uri și un fanbase activ, iar acum își îndreaptă toată energia spre scena Eurovision.

Colaborări cu artiști consacrați

Publicul din România a descoperit-o mai bine prin colaborările cu Liviu Teodorescu, Fly Project, Shift, Radu Ștefan Bănică, prin concerte și aparițiile TV, care au confirmat nu doar vocea, ci și prezența ei de scenă.

„Keep Fighting” este piesa pe care Bianca spune că a visat-o și și-a imaginat-o timp de trei ani, o perioadă în care a încercat să se regăsească, să-și dea seama cine este și care este, de fapt, puterea ei. „Eurovision a fost mereu pe lista mea de dorințe. Încă de când eram mică m-am imaginat într-o zi reprezentând România. «Keep Fighting» este cu adevărat specială.

Vorbește despre momentele pe care rar le spunem cu voce tare, atunci când visul pe care îl urmăreai devine realitate. E o piesă brută, onestă, fragilă, puternică și 100% eu. Nu e ușor să fii în industria muzicală, dar «Keep Fighting» e un reminder că îndoiala nu anulează puterea și că faptul că mergi mai departe, chiar și atunci când speranța e fragilă, este un act de curaj”, spune Bianca Tilici.

„Keep Fighting” este o piesă motivațională, cu mesaj de reziliență și putere personală, în care Bianca își pune experiențele, nesiguranțele și ambiția în versuri.

Cei zece finalişti, anunțați pe 12 februarie

Campania de înscrieri pentru Selecţia Naţională Eurovision 2026 s-a încheiat luni, compozitorii având la dispoziţie aproape trei săptămâni pentru a se înscrie în concurs.

A doua etapă a Selecţiei Naţionale se va desfăşura în cadrul „Atelierului deschis Eurovision 2026”: timp de trei zile, concurenţii vor interpreta piesele, live, în faţa juriului, în direct pe tvrplus.ro, iar piesele vor fi postate pe pagina oficială de YouTube a TVR, www.youtube.com/TVRcanaluloficial. Pe 12 februarie, vor fi anunţaţi cei zece finalişti calificaţi în ultimul act al competiţiei.

Marea Finală va avea loc în studiourile TVR, pe 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026. Pentru ultimul act al Selecţiei Naţionale, Televiziunea Română va realiza un show tv, transmis în direct, on air şi online, în exclusivitate la TVR. În premieră, transmisiunea online a finalei Selecţiei Naţionale va beneficia de interpretare în limba semnelor române (LSR).

România va intra pe 14 mai în concursul internaţional, în semifinala cu numărul doi. Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai.

