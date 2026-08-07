Apariția lui Sadhguru pe scena principală a festivalului UNTOLD a atras atenția presei internaționale. Publicația britanică The Independent a dedicat un amplu material liderului spiritual indian, explicând de ce acesta a ales festivalul din România pentru a promova campania sa dedicată meditației și bunăstării tinerilor.

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Ce scrie presa internațională despre apariția lui Sadhguru la UNTOLD 2026

Prezența lui Sadhguru pe scena principală a festivalului UNTOLD a depășit granițele României și a atras atenția publicațiilor internaționale. Cotidianul britanic The Independent a relatat despre discursul susținut de liderul spiritual indian înaintea concertului lui Sting, prezentând obiectivul vizitei sale la Cluj-Napoca.

Potrivit publicației britanice, Sadhguru a petrecut doar o zi în România, după care s-a întors în India. „Liderul spiritual și fondatorul Fundației Isha, Sadhguru, a petrecut doar o zi la Festivalul UNTOLD din Cluj-Napoca, România, înainte de a se întoarce în India, folosind evenimentul pentru a promova ceea ce el consideră că ar putea transforma viețile tinerilor din întreaga lume: șapte minute de meditație zilnică”, scrie The Independent.

Campania „Miracle of Mind”, promovată la UNTOLD

Organizatorii UNTOLD au anunțat că toți participanții, artiștii și membrii echipei festivalului au acces gratuit la aplicația Miracle of Mind, dezvoltată de Isha Foundation. Aplicația include o sesiune ghidată de meditație de șapte minute și face parte din campania prin care Sadhguru își propune să ajungă la trei miliarde de persoane cu vârsta sub 35 de ani.

Liderul spiritual consideră că festivalurile reprezintă locul potrivit pentru a transmite astfel de mesaje. „Festivalurile de muzică atrag tinerii în număr mare. Când se adună atât de mulți oameni, întrebarea este dacă îi îndrumăm într-o direcție pozitivă pentru propria lor bunăstare”.

Sadhguru susține că mulți tineri caută experiențe care să depășească rutina zilnică, însă aleg uneori soluții precum alcoolul sau drogurile. În opinia sa, meditația poate reprezenta o alternativă. „Cea mai complexă fabrică chimică de pe planetă este organismul uman. Dacă știi să-l folosești corect, bucuria sau fericirea sunt o consecință firească”.

Ce spune despre efectele meditației

În materialul publicat de cotidianul britanic, Sadhguru face referire la cercetări desfășurate de Universitatea din Nottingham și Harvard Medical School, despre care afirmă că analizează efectele meditației asupra creierului.

Potrivit acestuia, rezultatele arată că schimbări măsurabile pot apărea chiar și după câteva minute de practică. „Meditația nu este ceva ciudat. Dacă ai fost complet absorbit de privitul unui apus de soare sau de ascultarea muzicii, ai trăit deja momente de meditație. Noi pur și simplu facem acest proces conștient”.

Campania „Save Soil” și proiectele Fundației Isha

Publicația britanică amintește și de implicarea lui Sadhguru în campaniile dedicate protejării mediului. Mișcarea Save Soil, lansată în urma unei călătorii cu motocicleta din Londra până în India, și-a propus să atragă atenția asupra degradării solului și asupra politicilor agricole.

„Când am început să vorbim despre sol, acesta nici măcar nu făcea parte din discuțiile din cadrul COP. Astăzi este o parte importantă a dezbaterii”, spune Sadhguru.

Pe lângă aceste inițiative, Isha Foundation desfășoară programe de educație, sănătate și dezvoltare rurală în India.

Cum își descrie propriul parcurs

În interviul acordat publicației britanice, Sadhguru vorbește și despre transformarea sa personală. El spune că în copilărie a crescut într-un mediu cu influență religioasă redusă, s-a considerat ateu la vârsta de 12 ani, comunist în adolescență și ulterior agnostic.

La 25 de ani, după ce dezvoltase deja o afacere de succes în Mysore, spune că o experiență trăită pe un deal i-a schimbat complet viața și l-a determinat să studieze meditația, iar mai târziu să îi învețe și pe alții.

„Voi muri ca un ratat fericit”

La finalul interviului, Sadhguru vorbește despre obiectivul său de a ajunge la cât mai mulți oameni și spune că, deși susținătorii estimează că mesajele sale au ajuns la peste două miliarde de persoane, consideră că nu și-a atins scopul.

„Populația lumii continuă să crească”, spune liderul spiritual. „Oamenii îmi spun că am atins viețile a peste două miliarde de oameni, dar asta nu înseamnă întreaga lume. Așa că știu că voi muri ca un eșec”.

Apoi adaugă, zâmbind: „Dar voi muri ca un ratat fericit”.

Cine este Sadhguru

Sadhguru, pe numele său real Jaggi Vasudev, a fondat în 1992 Isha Foundation, organizație cu sediul în apropierea orașului Coimbatore, în India. Este autor de bestselleruri New York Times, iar conferințele și programele sale de yoga și meditație sunt urmărite de milioane de oameni din întreaga lume.

Activitatea sa este însoțită și de controverse. De-a lungul anilor, Isha Foundation a fost criticată în legătură cu finanțarea, organizarea voluntariatului și fundamentarea unor campanii de mediu. Organizația a respins constant aceste acuzații și le-a contestat în instanță.

Cel mai mediatizat caz a avut loc în 2024, când un profesor pensionar a susținut că fiicele sale sunt ținute împotriva voinței lor la Isha Yoga Centre. Curtea Supremă a Indiei a închis ulterior dosarul, după ce cele două femei au declarat că locuiesc acolo din proprie alegere, iar instanța a constatat că sunt libere să plece oricând. În martie 2026, Înalta Curte din Delhi a dispus retragerea unor materiale considerate, la prima vedere, defăimătoare la adresa fundației.

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