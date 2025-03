Cine a fost marea dragoste a actriței Carmen Stănescu. "M-am grăbit să îl iau de soț"

Carmen Stănescu a fost una dintre actrițele care au făcut parte din generația de aur a treatrului și filmului din România. Carmen Stănescu a încetat din viață joi, 12 aprilie, la vârsta de 92 de ani.

Căsătorită cu actorul Damian Crâşmaru, pe care l-a cunoscut în 1955, când i s-a propus să intre în spectacolul cu piesa ”Doamna nevăzută” de Calderon de la Barca, în rolul Don Manuel, înlocuind un actor care se îmbolnăvise, actrița i-a rămas alături de atunci, cei doi trăind o frumoasă și lungă poveste de dragoste.

Legendara artistă a vorbit într-un interviu din urmă cu câțiva ani despre partenerul ei de viață.

“M-am grăbit să-l iau de soț! Sunt o norocoasă. Am avut și am parte alături de mine de un bărbat inteligent, plin de haz, care mi-a încurajat firea asta a mea copilăroasă. A avut nevoie de mine exact cum sunt: cu exploziile mele jucăușe, care l-au încântat și de dragul cărora a intrat de bunăvoie în basmul vieții mele. Iar eu am avut nevoie de o minte sclipitoare ca a lui, care mi-a completat și mi-a îmbogățit firea mea de copil nebun.

I-am dăruit din viață mea și am primit din viață lui. Fiecare i-a oferit celuilalt ce a avut el mai de preț. Și s-a întâmplat că darurile primite și oferite ne-au priit amândurora. Regret, doar, și regret nespus de mult, că din pricina unor sarcini toxice, nu i-am putut oferi lui Damian și copii. Regret enorm, nu atât pentru mine, cât pentru Damian. Are o pasiune pentru copii, merită să aibă zece, nu unul”, mărturisea Carmen Stănescu.

La rândul lui, actorul Damian Crâșmaru a vorbit și el despre povestea de dragoste cu Carmen Stănescu.

“N-aș vrea să fiu melodramatic, dar eu, unul, simt și știu că n-aș putea să exist fără Carmen. Dacă n-ar exista Carmen, eu n-aș avea de ce sa exist. Legătura dintre noi e atât de puternică, de profundă, de esențială și de definitivă, încât nici nu vreau să mă gândesc la vreun alt fel de curs al vieții”, spunea el într-un interviu pentru publicația Formula As.





