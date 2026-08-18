Concurenții vor încerca să creeze legături romantice, dar vor fi supuși constant unor teste de strategie și alegere. Momentul central al fiecărei etape îl va reprezenta Ceremonia Trandafirilor, etapă eliminatorie în care absența florii echivalează cu părăsirea definitivă a show-ului.

Laurențiu Suciu, în vârstă de 28 de ani, este multiplu campion de bodybuilding, fitness și antrenor personal. Cunoscut publicului pentru parcursul său din emisiunea „Casa Iubirii”, acesta a decis să își încerce din nou norocul în televiziune. După experiența anterioară în care a trăit o relație sub privirile telespectatorilor, bărbatul mărturisește că își dorește o persoană autentică, cu care să poată construi liniște, stabilitate și echilibru. Pentru el, disciplina și competiția fac parte din viață, sportul fiind o constantă de peste două decenii.

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La rândul său, Robert Stancu, în vârstă de 29 de ani, manager al unei agenții imobiliare, revine în atenția publicului după ce s-a făcut remarcat tot în cadrul show-ului „Casa Iubirii”. Autodescris ca fiind o persoană vulcanică, directă și impulsivă, el își dorește de această dată mai multă libertate de mișcare pentru a cunoaște mai bine fetele din competiție și pentru a construi o relație bazată pe încredere.

Eda Csoregi, în vârstă de 28 de ani, este profesoară de matematică, antreprenoare și fostă atletă, având la activ studii în informatică și activități de modelling. Cu o poveste personală intensă, fiind cerută în căsătorie de două ori în trecut după doar câteva luni de relație, aceasta susține că procesul de maturizare o face să își dorească o conexiune dincolo de aspectul fizic.

O altă prezență este Petruța Anghel, în vârstă de 26 de ani, care intră în competiție cu un spirit extrem de competitiv. Tânăra a lansat deja primele avertismente pentru colegele din show, declarând deschis că este pregătită să obțină ceea ce își dorește pe plan afectiv, indiferent de obstacole: „Fetelor, dacă am pus ochii pe ceva, e al meu”.

Grupul noilor concurenți este completat de Andreea Eremia, în vârstă de 24 de ani, de profesie asistent medical generalist. Aflată la prima interacțiune cu un platou de televiziune, aceasta vede în reality show-ul de la PRO TV o oportunitate de a ieși din zona de confort și de a experimenta dinamica unei competiții matrimoniale.

Noul reality show „Burlacii: Foc în Paradis”, prezentat de Adelina Pestrițu, va debuta simultan pe PRO TV și pe platforma de streaming VOYO începând din 14 septembrie.

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