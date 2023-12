Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au căsătorit în anul 2015, iar rodul iubirii lor sunt cei doi copii pe care îi au împreună. În final, cei doi au ajuns la divorț, însă nu la notar, ci la judecătorie, unde procesul a durat aproximativ doi ani de zile.

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Claudia Pătrășcanu susține că Gabi Bădălău a dat-o afară din casă alături de cei doi copii. În plus, ea l-a acuzat pe acesta că o înșela chiar după ce l-a adus pe lume pe primul lor băiețel.

Totodată, Claudia Pătrășcanu a mărturisit că tatăl copiilor ei a avut o amantă în timpul căsniciei lor, iar după ce au divorțat, ea a apelat la ajutorul acelei femei. Claudia Pătrășcanu se temea că își va pierde copiii, motiv pentru care a primit ajutorul amantei lui Bădălău, pentru a strânge probe în instanță.

„E o persoană cunoscută în lumea asta. Ce mai contează? Eu nu vreau să o acuz, am avut o discuție, am vorbit. Singurul vinovat este el, iar amanta nu o să se gândească la familia bărbatului.

În momentul în care am divorțat și era dorința de a-mi lua copiii și am aflat că cei doi s-au despărțit foarte urât, în condiții grele, atunci am îndrăznit și am sunat-o eu”, a povestit Claudia Pătrășcanu, care a dus în instanță dovezile primite de la fosta amantă a lui Gabi Bădălău.

„M-a ajutat să depun la instanță toate cheltuielile pe care le făcuse cu ea”

„Inițial, m-a căutat ea, dar nu am am vrut să vorbesc și să-I răspund. Și într-un final am căutat-o eu, să mă ajute să aflu lucruri pe care mi-am dorit să le depun la instanță. Și ce crezi? M-a ajutat să depun la instanță toate cheltuielile pe care le făcuse cu ea, toate mesajele cât a lipsit de acasă.

Acum dacă a vrut să se răzbună pe el, nu știu. Problema era că nu știam ce să mai fac ca să nu îmi ia copiii. Când ești într-un divorț cu o familie influentă…și trebuia să găsesc soluții”, a spus Claudia Pătrășcanu, conform viva.ro.

Claudia Pătrășcanu a rămas însărcinată cu Gabi Bădălău după nici o lună de relație

Cântăreața a mai dezvăluit că a rămas rapid însărcinată și spune că Gabi Bădălău și-a dorit copilul din prima clipă. Când a aflat că va fi tatăl, el a venit direct la ușa Claudiei Pătrășcanu și a îmbrățișat-o. Artista regretă că nu a rămas în relații bune cu tatăl copiilor ei după despărțire și susține că mai multe persoane au intervenit în relația lor.

„După puțin mai mult de trei săptămâni am rămas însărcinată. Foarte rapid. A fost un moment în care nu trebuia să rămân însărcinată. Așa a vrut Dumnezeu! Eu cred că așa ne-a fost dat. Regretul meu este că noi nu am ajuns să ne înțelegem. Eu mi-am dorit întotdeauna acest aspect.

Noi nu am reușit să rămânem în relații frumoase. Dacă nu erau anumite persoane care să se bage în viața noastră, rămâneam în relații frumoase pentru copii. În căsnicia noastră au fost persoane care s-au băgat. Din chestia asta am învățat un lucru: să nu mă bag niciodată în viața lor. Diverse persoane au intervenit și s-au băgat în căsnicie și după ce am terminat”.

În prezent, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au custodie comună pentru cei doi băieți ai lor, însă copiii locuiesc cu mama lor, în Constanța.

