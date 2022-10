Ea spune că nu și-a dorit niciodată ca procesul de divorț cu Gabi Bădălău să dureze atât de mult. „Eu însă mi-am dorit din prima clipă. Deci, practic o să ajungem la ideea în care după trei ani că toată plimbările astea, toate încercările acestea, nervi acumulați, stres… totul a fost inutil pentru că tot la divorț am ajuns.

Mai avem un hop de trecut, asta cu custodia copiilor. Nici nu vreau să mă gândesc că sigur se va termina bine și acest lucru, doar că am fost trei ani crâncenați așa și nu trebuia să se întâmple, că până la urma urmei tot aici am ajuns. De ce trebuiau ca anii ăștia trei să fie atât de duri, n-am înțeles și n-o să înțeleg niciodată de de, dar asta e”, a spus Claudia Pătrășcanu.

„Am discutat de atâtea ori, dar nu s-a înțeles, mă rog acuma până la urma urmei, uite că am divorțat în instanță. N u mai era nimic. Era chiar aberant să mai stăm. Pentru ce? Că nu mai avem nimic. Și aici legat de de custodia copiilor, tot la fel, vom ajunge la același lucru. Copiii trebuie să stea lângă mamă, că așa este normal, să crească lângă mamă. Gabi poate să vină să-i vadă când dorește el”, a mai adăugat ea.

De acum, Claudia Pătrășcanu va lupta pentru copiii ei. Vrea neapărat ca domiciliul micuților să fie al ea, chiar dacă ea și Gabi Bădălău vor avea custodie comună. „Așa am cerut, custodie comună. Să fie liniște și pace, să se respecte programul de vizită. Gabi tot insistă pe domiciliu copiilor la el. Adică practic să ia el copiii. Niște lucruri aberante. Tot insistă pe chestia asta. Aberant.

În condițiile în care eu, ca mamă, am nu casă, am două case, am serviciu, sunt o mamă exemplară, îmi dedic timpul și viața copiilor. Gabi nu înțelege lucrurile astea. Deci 3 ani inutili petrecuți într-o instanță. Inutil, efectiv inutil”, a mai explicat Claudia Pătrășcanu, care a dat de înțeles că peste 10.000 de euro a cheltuit în instanță, cu procesele pentru divorțul de Gabi Bădălău.

„Mai mult de 10.000 de euro, dar nu contează. Banii aceștia pe care trei ani de zile Gabi i-a luat de la mine practic pentru ce, că tot am divorțat, puteam să-i folosim în favoarea copiilor și să divorțăm de acum trei ani. Că fiecare concert pe care l-am avut a fost pentru copii. Fiecare muncă pe care o fac, reclamă sau așa. Toți banii ăștia pentru se duc pentru copii”, a mai zis Claudia pentru fanatik.ro.

