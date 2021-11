Din iunie 2020 și până în noiembrie 2021, Claudia a reușit să slăbească 22 de kilograme, având un regim sănătos, o dietă echilibrată și făcând sport. S-a lăudat cu transformarea ei pe Instagram, acolo unde a postat un colaj cu imagini, dar a și oferit câteva amănunte despre schimbarea de ordin fizic prin care a trecut.

„Poza 1 -> Iunie 2020, 153 kg

Poza 2 -> August 2021, 141 kg

Poza 3 -> Noiembrie 2021, 131 kg

Acesta este rezultatul meu intermediar la un an de când am început să îmi schimb stilul de viață, -22 kg. Am făcut și greșeli, am avut și momente în care mi-am dorit să renunț, doar sunt om și este absolut normal. Poate unii vor spune că nu este mult, dar orice kilogram în minus contează. Și cel mai mult contează să nu renunți și să mergi înainte, indiferent de obstacole.

VEZI GALERIA FOTO

Starea mea de sănătate s-a îmbunătățit considerabil, dorm foarte bine, durerile de spate au dispărut și am energie pe tot timpul zilei. Consum 5 mese pe zi (combinate corect, evident 🙃), iar nutriționiștii mei (…) mă ajută în permanență cu sfaturi și ore de nutriție, sfaturi legate de antrenament și monitorizarea meselor.

Vă voi ține la curent cu evoluția mea, voi începe să vă arăt cum arată mesele mele și voi împărtăși cu voi rețete delicioase și foarte simple. Nu există «Nu am timp să gătesc». (…) Love❤”, a scris ea pe contul său de Instagram, unde are peste 41.000 de urmăritori.

Ce dietă a urmat Claudia de la „Chefi la cuțite”

De mulți ani, Claudia Radu își dorea o schimbare radicală din punct de vedere fizic. În copilărie, ea fusese marginalizată de colegi și, astfel, toată viața s-a luptat cu problema greutății.

Conform a1.ro, pentru a reuși să slăbească atât de mult, Claudia a renunțat la dulciuri, produse de cofetărie și patiserie, mezeluri și sucuri. În prezent, alimentația ei se bazează pe fructe și legume. De asemenea, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” a mai spus că preferă să își prepare singură mesele, fără a mai comanda mâncare de la restaurante.

