Gheișa de la „Masked Singer România” a ales în ediția de seara trecută să interpreteze o melodie în limbă rusă, iar Mihaela Rădulescu și-a dat seama imediat cine se află sub mască. După mai multe indicii puse cap la cap, Diva de la Monaco a recunoscut-o pe Cleopatra Stratan. „Vrei să știi ceva, moldoveanco? Eu știu cine ești!”.

„Eu m-am prins. A trebuit să-i citesc fișa de-a lungul vieții. ca să nu mai spun că a fost invitata mea când s-a lansat. Acolo este Cleopatra Stratan!”, a mai adăugat Mihaela Rădulescu.

Cleopatra Stratan este Gheișa de la „Masked Singer România”. Experiența pentru ea a fost una de neuitat, iar Pavel Bartoș a dezvăluit că tânăra artistă a avut unul dintre cele mai problematice costume.

„Este un costum de aproape 30 de kilograme, iar toată greutatea este pe cap. (…) Mi-a fost foarte greu. A fost senzațional. A fost cea mai ciudată, dar și cea mai extraordinară experiență din viața mea. Mă bucur enorm și mulțumesc echipei de la PRO TV, pentru că mi-a oferit această experiență”, a spus Cleopatra Stratan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ce indicii a oferit Gheișa de la „Masked Singer România”

„Limba coreeană pentru mine este la fel ca graiul dulce moldovenesc pentru voi. Îl recunoașteți imediat și în același timp te amuză teribil. Dacă vă spun că-mi plac melodramele coreene și orezul, sunt sigură că veți rămâne indiferenți. Dar dacă vă spun că ceea ce fac eu a depășit de mult granițele României și a ajuns cunoscut pe cel puțin patru continente, am încântat președinți cu talentul meu și am în palmares nu mai puțin de șase recorduri. Sunt sigură că nu o să mai prididiți cu presupunerile.

Timpul acela a trecut de mult, însă eu nu m-am schimbat aproape deloc. După ce toată lumea mi-a cunoscut numele, lumina reflectoarelor s-a oprit pentru mine și o bună bucată de timp am intrat într-un con de umbră. Dar să nu credeți că în această perioadă nu mi s-au întâmplat lucruri. Și liniștea asta a fost bună, dar despre asta am de gând să vă vorbesc data viitoare”, a spus Cleopatra Stratan, care s-a aflat sub masca Gheișei la „Masked Singer România”.

Citeşte şi:

Vlăduța Lupău urcă pe scena de la „iUmor”. Jurații nu se așteptau la acest moment

„MasterChef” revine la Pro TV. Chef Hadad, Chef Foa și Chef Dumitrescu vor juriza concurenții

Dezvăluirile Elisabetei Lipă după mai bine de 30 de ani de căsnicie: „Nu poate să fie totul roz, pentru că ar interveni rutina”

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătății, a recunoscut totul: 'Au perfectă dreptate cei care spun'

Observatornews.ro Micuțul David, băiețelul român răpit de lângă mama lui în plină stradă la Padova, în Italia, a fost găsit

HOROSCOP Horoscop 8 octombrie 2021. Vărsătorii pot percepe dureros anumite limitări care nu îi nedreptățesc, dar îi împiedică

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Miresei i s-a făcut rău după ceremonie: „Sunt debusolată”

Telekomsport Maraton de amor sălbatic, petreceri desfrânate, controverse! I-au distrus viaţa vedetei: "Trebuie să spun cine sunt"

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!