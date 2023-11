Codin Maticiuc a cunoscut-o pe Ana Pandeli în urmă cu 10 ani, la scurt timp după ce aceasta divorțase. Iubita actorului nu s-a lăsat din prima cucerită de acesta și au început să se întâlnească după mult timp de când se cunoscuseră.

Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, Codin Maticiuc a vorbit fără perdea despre mama fetițelor lui, dar și despre Dan, fiul Anei din căsnicia anterioară, dar pe care îl consideră ca și băiatul lui.

„Pe Ana am cunoscut-o la o prezentare de modă a unei prietene comune. Ea era proaspăt divorțată. Nu mai știu de câți ani. Doi ani nu m-a băgat în seamă. Am reușit până la urmă să o combin. E senzațional de frumoasă, extrem de educată, foarte inteligentă. (…) Pe băiat îl cheamă Mario Dan, dar eu îi spun Dan. El se prezintă Mario. Pe tatăl lui îl cheamă Mihai Munteanu, iar mie mi se pare că se potrivește foarte bine Dan Munteanu, fiind un nume românesc. (…)

Nu știu ce mi-a făcut ea. Vrăji?! Nu știu ce a făcut, dar existența lui Dan a contat. Eu am cunoscut un copil frumos, un copil bine crescut. Am zis că ea știe să crească copii și vreau să fie la fel ca Dan copiii mei. Când ne-am gândit să rămânem împreună și să facem copii, eu știam ce fel de copil a crescut ea, știam ce relație a avut cu fostul soț, care își vede copilul când vrea el.”

Recomandări Cod roșu de Bojdeucă. Ne-am șters trecutul cu fonduri europene

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

„Când Ana a rămas gravidă, acela a fost momentul când eu am decis să ne mutăm împreună”

Actorul are o relație foarte frumoasă cu adolescentul pe care l-a cunoscut când avea doar 3 ani. Codin Maticiuc este foarte implicat în creșterea lui Dan, care se bucură mereu atunci când merge la meciuri cu tatăl vitreg.

„Da, nu este băiatul meu biologic. Eu am două fete, iar singurul băiat pe care l-am avut și pe care cred că-l voi avea este el. Dan are acum 13 ani și merge cu mine peste tot. L-am cunoscut când avea 3 ani, dar am început o relație cu el când avea 4 ani, pentru că la început eram într-un concubinaj, cum se zice. Am fost combinat cu maică-sa o perioadă, dar nu am locuit împreună. Când Ana a rămas gravidă cu Smaranda, acela a fost momentul când eu am decis să ne mutăm împreună. (…)

Prima lui călătorie în afara țării a fost cu mine, în Dubai, când el avea 4 ani. Și ultima a fost tot cu mine. Nu a zburat într-un avion fără mine. Îmi spune Codin, iar când era mic… era mama, tatăl lui biologic de la Tulcea și eroul meu, eu eram eroul lui.”

Recomandări CUM TE VINDECI. „Sentimentul de a pierde era extraordinar”. Poveștile oamenilor dependenți de jocuri de noroc, spuse chiar de către ei

Mesajul pe care Codin Maticiuc i l-a trimis fostului soț al Anei Pandeli

Codin Maticiuc a considerat că este foarte important ca Dan să aibă o relație bună cu tatăl său biologic. În momentul în care Ana Pandeli a rămas însărcinată a doua oară și s-a mutat cu actorul, el a considerat că este normal să-i trimită un mesaj lui Mihai Munteanu, bărbatul cu care partenera lui a fost căsătorită.

„L-am cunoscut pe fostul ei soț. Erau chiar certați când noi am decis să ne mutăm împreună și Ana a rămas însărcinată cu Smaranda, pentru că a fost cel mai greu pentru mine să mă mut cu ea pentru că era Dan. Dacă Dan nu exista, aș fi făcut mutarea asta mai lejer. Cu un copil nu te joci! Stătea doar cu Dan până când a rămas însărcinată. I-am spus că și băiatul ei va avea aceeași siguranță cum va avea și fata mea. I-am scris un mesaj acestui om pe care nu-l cunoșteam atunci, pentru că ei nu prea își vorbeau. În ziua în care ne-am mutat, eu i-am trimis un mesaj lui Mihai, pentru că am așa am considerat normal”, a povestit actorul din serialul „Clanul”.

Codin Maticiuc i-a arătat mesajul lui Cătălin Măruță, iar prezentatorul l-a citit cu voce tare. „Salut! Codin sunt. De ieri (10 decembrie 2018), băiatul tău locuiește la mine, pe șoseaua…, orice ai nevoie, dacă nu te descurci cu Ana, te rog să-mi scrii și îți voi sta la dispoziție. Te așteptăm și la noi oricând.”

Recomandări În țara cu cea mai mare mortalitate de cancer de col uterin se fură banii pacientelor pentru testele Papanicolau: medici din Sălaj, inculpați pentru că recoltau analize plătite la privat și le duceau cu sacoșa, ca să le proceseze „la negru” la stat

Mihai Munteanu i-a răspuns imediat lui Codin: „Bună, Codin! Mă bucur că ai scris. Sunt convins că vei avea grijă de Mario și de Ana. Desigur vom ține aproape”.

„Fostul soț al Anei e un băiat foarte OK din toate punctele de vedere”

Actorul are o relație civilizată cu fostul soț al Anei Paneli. Mihai Munteanu locuiește în Tulcea și și-a refăcut și el viața după divorț. Bărbatul are acum o fetiță, iar Codin a considerat normal că Smaranda trebuie să o cunoască și pe aceasta.

„E și el un băiat foarte OK din toate punctele de vedere. I-am zis și dacă e certat cu Ana, că mai aveau din alea cu pensia, cu nepensia, tu suni la mine. (…) Verile mai merge la Tulcea, la tatăl lui. Am fost acolo și am ieșit la un suc cu tatăl lui, ca să înțeleagă și copilul că e totul bine. (…) El mai are o soră la Tulcea, din partea tatălui său.”

Urmărește-ne pe Google News