De Dana Aramă,

Vedeta a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viața sa, din 2001, atunci când a suferit un accident cerebral grav, în urma căruia a avut hemoragie timp de nouă zile.

„Oamenii m-au tratat într-un mod brutal… De la femei din branşă la judecătoarea care s-a ocupat de custodia fiului meu, cred că nimeni nu îşi dă seama cât de periculos este un accident cerebral pentru o femeie şi ce înseamnă recuperarea. Mie mi-a luat şapte ani”, a declarat Sharon Stone.

Vedeta a făcut referire la lupta cu fostul ei soț, Phil Bronstein, pentru custodia fiului lor.

Vedeta hollywoodiană a explicat că a făcut eforturi mari pentru a putea merge mai departe.

„De la încercarea de a păstra custodia fiului meu la faptul de a funcţiona, a fi capabilă de muncă… a trebuit să îmi ipotechez din nou casa. Am pierdut tot ce am avut. Mi-am pierdut locul în industrie, unde fusesem o stea”, a adăugat actrița.

Ea a afirmat că a simțit că experiența pe care a trăit-o a fost asemănătoare cu cea a regretatei prințese Diana.

„Eram amândouă celebre – ea a murit, eu am avut un accident cerebral. Şi apoi am fost uitate”.

Sharon Stone, în vârstă de 61 de ani, este una dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood. de-a lungul vremii, actrița a jucat în filme precum Basic Instinct, Total recall, The Specialist, The Muse, The Quick an the Dead și multe altele.

În plan personal, Sharon Stone a fost căsătorită cu Michael Greenburg din anul 1984 până în anul 1990. în februarie 1998, vedeta s-a măritat cu Phil Bronstein, împreună cu care a adoptat un băiețel, Roan Joseph. Stone și Bronstein au divorțat în anul 2004. În anul 2005, Sharon Stone a adoptat al doilea copil, Laird Vonne, iar un an mai târziu a mai înfiat unul – Quinn Kelly.

FOTO: Hepta