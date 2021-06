Coproducția minoritar românească „La Civil”, a regizoarei Teodora Ana Mihai, selecționată în secțiunea „Un Certain Regard” la Cannes

În Competiția Oficială – cea mai importantă a festivalului – au intrat 23 de filme, printre care filme semnate de regizorii Asghar Farhadi, François Ozon, Nanni Moretti, Wes Anderson, Kirill Serebrennikov, Bruno Dumont, Apichatpong Weerasethakul, Jacques Audiard, Joachim Trier, Nadav Lapid, Ryusuke Hamaguchi, Mia Hansen-Love, Paul Verhoven, Sean Penn și Ildiko Enyedi.



Secțiunea „Un Certain Regard” numără 18 filme de autor, mai ales filme semnate de tineri cineaști, dar și cele mai noi filme ale consacraților Eran Kolirin, Semih Kaplanoğlu sau Aleksei Alekseivich German.



În secțiunea „Séances Speciales” a fost inclus, printre altele, noul documentar al lui Serghei Loznița, „Babi Yar. Context”.



Festivalul lansează în acest an secțiunea „Cannes Premières”, cu filme noi realizate, printre alții, de Kornel Mundruczo, Arnauld Desplechin, Andrea Arnold, Mathieu Amalric, neobositul Hong Sang-soo, dar și primul film al lui Charlotte Gainsbourg, documentarul „Jane par Charlotte”, despre mama sa, Jane Birkin.

Tot aici va fi prezentat și „Val”, un documentar despre lupta actorului Val Kilmer cu boala, realizat de Ting Poo și Leo Scott. dar și pelicula „JFK Revisited: Through the Looking Glass”, de Oliver Stone, pe care nu se știe de ce Thierry Frémaux, directorul general al festivalului, l-a anunțat în conferința de presă, împreună cu alte titluri, pentru „Séances Speciales”.



În afara competiției vor fi proiectate, printre altele, un documentar al lui Todd Haynes despre trupa Velvet Underground (The Velvet Underground), precum și noul film al lui Tom McCarthy, „Stillwater”, care a fost filmat la Marsilia cu Matt Damon în rolul principal.



Titlurile tuturor filmelor din selecția oficială se pot vedea aici. La sfârșitul acestui material puteți regăsi lista filmelor din Competiția Oficială.



Potrivit lui Thierry Frémaux, în acest an nu s-au înscris doar filme multe, ci și filme de calitate. Câteva dintre titlurile înscrise s-au referit în mod direct la pandemie, iar actorii au jucat cu măștile pe față. Au fost și câteva producții filmate cu telefonul mobil. Delegatul general al festivalului a spus la conferința de presă de la Paris că misterul cuplului e una dintre temele ediției, la fel riscul de a pierde tot și tentația de a pleca în altă parte – și ele reflex al pandemiei.



Frémaux a salutat „extraordinara, triumfala întoarcere” a spectatorilor în sălile de cinema din Franța și din lume, acesta fiind primul semn că cinema-ul nu e mort.



Despre pelicula „La Civil”



„La Civil”, primul lungmetraj al cineastei belgiano-române Teodora Ana Mihai (foto), e povestea inspirată din realitate a unei femei mexicane (interpretată de Arcelia Ramirez) a cărei fiică a fost răpită de membrii unui cartel de droguri. Cum autoritățile nu o pot ajuta, femeia decide să înceapă singură investigația și treptat se transformă într-un agent al răzbunării. Filmul a fost turnat în noiembrie-decembrie 2020 în Durango, Mexic, în plină pandemie.



„La Civil” e produs de compania belgiană Menuetto în coproducție cu Teodora Ana Mihai prin One of the Road (Belgia), frații Dardenne prin Les Films du Fleuve (Belgia), Cristian Mungiu prin Mobra Films (România) si Michel Franco prin Teorema (Mexic). Centrul Național al Cinematografiei se numără printre instituțiile care au sprijinit financiar filmul. Tudor Panduru semnează imaginea.



Teodora Ana Mihai s-a născut la București în 1981 și a emigrat în Belgia împreună cu familia în 1989. A făcut liceul la San Francisco, iar studii de film la New York. A început să lucreze ca scenaristă în Belgia și apoi ca asistent de regie. Documentarul ei, „Waiting for August”, a luat mai multe premii și a fost nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film. „La Civil” e primul ei lungmetraj de ficțiune.



