Învingătorul final va depinde de opiniile membrilor juriului, prezidat de regizorul suedez Ruben Östlund, de două ori câștigător al Palme d’Or pentru „Triangle of Sadness” și „The Square”. Împreună cu el vor delibera Maryam Touzani, Denis Ménochet, Rungano Nyoni, Brie Larson, Paul Dano, Atiq Rahimi, Damián Szifrón și Julia Ducournau.

Pronosticuri Cannes 2023

Neexistând în acest an un film care să capaciteze simpatia unanimă a presei (așa cum a făcut „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, de Cristian Mungiu, în 2007) și știind că juriul operează cu simpatiile individuale ale fiecărui membru, e imposibil să dai niște pronosticuri sigure.

În plus, fiind o ediție cu foarte multe filme bune, unele vor rămâne inevitabil pe dinafară, chiar dacă juriul prezidat de suedezul Ruben Östlund va decide probabil să dea și premii ex-aequo.

Presa străină spune că trofeul, la Palme d or, s-ar putea duce la filmul britanicului Jonathan Glazer, „The Zone of Interest” (o dramă despre Holocaust spusă prin perspectiva banalității răului), deși povestea minimalistă de dragoste „Fallen Leaves”, de Aki Kaurismäki are cele mai bune cotații din partea presei internaționale în „Screen Daily”.

Recomandări EXCLUSIV. Juliette Binoche, marea actriță care are 60 de filme la 59 de ani, interviu mâine, pentru cititorii ziarului Libertatea, de la Cannes: De ce și-a tuns părul precum femeile iraniene?

E de așteptat ca unul din cele două filme semnate de cineaste africane – „Four Daughters”, de Kaouther Ben Hania, și „Banel and Adama”, de Ramata-Toulaye Sy, să se regăsească în palmares, măcar din dorința de a sprijini cinematografia din această zonă.

Asumându-ne riscurile, iată cum poate arăta palmaresul celei de-a 76-a editii a Festivalului de film de la Cannes:

Palme dor:

„The Zone of Interest”, de Jonathan Glazer

Grand Prix:

„La Chimera”, de Alice Rohrwacher și „Four Daughters” de Kaouther Ben Hania

Cel mai bun regizor:

Nuri Bilge Ceylan pentru „About Dry Grasses”

Cea mai buna actriță:

Sandra Huller pentru „Anatomy of a Fall”, de Justine Triet și „The Zone of Interest”, de Jonathan Glazer

Cel mai bun actor:

Koji Yakusho pentru „Perfect Days”, de Wim Wenders

Cel mai bun scenariu:

„Monster”, de Kore-Eda Hirokazu

Premiul Juriului:

„Youth (Spring)”, de Wang Bing și „Fallen Leaves”, de Aki Kaurismaki

Citește și celelalte corespondențe de la Festivalul de Film de la Cannes:

