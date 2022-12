Cântăreața a povestit în cadrul unui interviu că și-a sacrificat cariera pentru a fi alături de fiul ei. Robin are acum 14 ani și este foarte atașat de mama lui. Corina Bud a lucrat mult la relația cu băiatul ei și și-a dorit să fie în primul rând prieteni, apoi mamă-fiu.

„Băiatul este bine, are buletin. A împlinit 14 ani, joacă tenis, joacă golf, se distrează cu amicii lui și cel mai important este că suntem foarte buni prieteni și ne înțelegem foarte bine. Sunt o mamă cu normă întreagă, dar cea mai mare bucurie este că am reușit să fim prieteni. Asta le recomand tuturor părinților: să fie mai întâi de părinți și prieteni cu copiii lor. Am muncit la această apropiere de o viață, din 2008, de când s-a născut el.

Nu comentează niciodată Robin la mine, avem o comunicare foarte ok și este foarte matur. Evident că îmi fac griji, ca mamă, atunci când iese singur în oraș, la petreceri cu prietenii și în general îmi fac griji de anturajul în care este. În general îmi place să știu cam tot. Din fericire, Robi îmi povestește tot. Eu mă bazez pe educația pe care i-am dat-o ani la rând și pe faptul că este puternic și o să reziste tentațiilor”, a declarat Corina Bud pentru Click!.

Timp de 20 de ani, artista a avut o relație cu Nelu Bud, iar în urmă cu 6 ani au decis să divorțeze. Corina Bud declara la vremea respectivă că soțul ei a fost singurul bărbat din viața sa până atunci.

„De Sărbători cred că o intru în bucătărie cu mama mea”

De Sărbători, vedeta va merge la părinții ei, în Satu Mare, și vor sărbători în stil tradițional. Mama Corinei Bud își va aștepta fiica și nepotul cu preparate delicioase.

„De Sărbători voi fi la Satu Mare, cu ai mei, cu părinții mei, unde vor sărbători în stil tradițional. Acolo încă se păstrează tradițiile, se merge la colindat, se primesc colindători. O să mănânc de toate acasă. Sunt o gurmandă, mănânc cam orice. De Sărbători cred că o intru în bucătărie cu mama mea, dacă voi avea timp, dar mă bazez pe dânsa cel mai mult”, a mai spus Corina Bud.

Ce planuri are Corina Bud pentru anul 2023

Cântăreața își dorește să călătorească mai mult anul următor. Corina Bud își dorește să ajungă în Japonia în anul 2023.

„Peste tot călătoresc și sunt foarte fericită că mi-am făcut timp și pentru asta în sfârșit. Nu este o plăcere pentru mine să merg la evenimente, pentru că mie îmi place să mă distrez, să dansez și nu îmi plac evenimentele astea oficiale, doar de poză. Am început să vin la evenimente, dar o să călătoresc în continuare, nu mă las. Cea mai mare pasiune pentru mine sunt călătoriile și experiențele frumoase. Îmi doresc să ajung, în perioada următoare, în Japonia”, a spus artista pentru sursa mai sus menționată.

Despre Corina Bud

Albumul de debut al Corinei, „Noi doi”, a apărut în ianuarie 2004. De pe album a fost promovată o singură piesă, „Noi doi” care a fost compusă de Marius Moga și Smiley. Melodia a ajuns pe locul 4 în Romanian Top 100, devenind una din cele mai de succes melodii ale ei. În 2009 lansează videoclipul melodiei „One Two Three”, iar în 2011 lansează videoclipul melodiei „No Sleeping”, făcută în colaborare cu JJ.

Originară din Satu Mare, Corina a absolvit două facultăți: ASE-ul și Facultatea de Drept din București. Pe mama sa o chemă Irina, iar pe tatăl său, Marius. A luat lecții de canto timp de doi ani, având-o ca profesoară pe Crina Mardare. Când era mică își dorise să devină actriță de teatru, însă în mare datorită opunerii mamei sale, s-a orientat cu ajutorul tatălui ei spre muzică. Pe 14 noiembrie 2008 a născut primul ei copil, un băiat. Acesta a fost născut prin cezariană și a avut 3,650 de kilograme și 51 de centimetri.

