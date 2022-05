În luna septembrie 2020 s-a aflat că Cornel Ilie și soția lui divorțează, după 5 ani de mariaj. El a susținut public că au rămas prieteni, țin legătura în continuare pentru cei doi copii ai lor, Zara și Cezar. „Fetița mea este atrasă mai mult spre dans în perioada asta, face șapte ani în noiembrie. În schimb, băiețelul, Cezar, care face trei ani în iulie, pare foarte atras de muzică, vrea să descopere pianul, chitara.

Nu s-a schimbat relația dintre noi față de copii și nu se va schimba niciodată, prezența mea în viața copiilor este foarte activă, chiar acum plec la ei. Câteodată petrec cu ei chiar și trei-patru zile pe săptămână, depinde cât sunt plecat. Dar cât pot de mult, când am ceva timp liber mă duc la ei”, a mărturisit artistul pentru VIVA!.

În ceea ce privește viața lui personală, solistul trupei Vunk este destul de rezervat. Nu are o iubită, spune că se lasă cu greu cunoscut. „Nu am niciun plan să fac sau să nu fac ceva. Cum m-a surprins viața până acum și cum am fost surprins de niște alegeri, așa va funcționa și în continuare, mai ales după cei doi ani de pandemie în care vedeai că nu prea mai poți să îți faci planuri. Cumva sunt singur.

Aparent așa pare că sunt foarte greu de cucerit, de intrat pe sub piele, pentru că nu mă las ușor cunoscut. Dar cine își dorește cu adevărat, o să reușească să mă cunoască și atunci înseamnă că merită investit timp, sentimente, energie în acea persoană”, a mai dezvăluit el pentru revista VIVA!.

Mesajul lui Cornel Ilie în care a anunțat divorțul

„Din «Poveste» a rămas «O veste»: De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul «divorț» să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși, unul prin celălalt.

Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală.

Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect. Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire. Fotografia este făcută azi, puțin mai devreme”, a transmis Cornel Ilie pe contul de socializare, în 2020.

