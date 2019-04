CRBL și Oase dau detalii despre prietenia dintre ei. „Am făcut multe împreună, de la a pleca în Vamă cu câţiva lei în buzunar, până la a dormi pe plajă”

CRBL și Oase au fost cei care au reușit să căștige cea de-a doua ediție a show-ului Asia Express, de la Antena 1, intrând în posesia unui premiu de 30.000 de euro. pe CRBL și Oase îi leagă o prietenie de foarte mulți ani. Cei doi au dat detalii despre relația lor.

„Suntem prieteni cam de 14-15 ani, de foarte mult timp. A fost fan Simplu, a fost fan CRBL, breakdance-ul ne-a unit. După care, vinovaţi pentru tot fenomenul Kendama România suntem tot noi doi. Este cel mai bun prieten al meu şi prietenii se număr[ pe degetele de la o mană. El este degetul mijlociu”, a spus CRBL pentru click.ro.

„În 2004 am deschis şcoala de dans în Bucureşti şi am avut două trupe, una de street dance, şi una de breakdance. Aveam multe evenimente cu street dance-ul. El era roata de rezervă! Şi am făcut împreună multe, mi-a regizat multe videoclipuri, noi am făcut treabă şi pe partea de video. Am făcut multe împreună, de la a pleca în Vamă cu câţiva lei în buzunar, până la a dormi pe plajă. Avem multe poveşti, multe petreceri, multe băute. Cea mai mare nebunie a fost să ne acceptăm unul pe celălalt”, a adăugat artistul.

„Nu aveam nici o şansă să ne întoarcem certaţi din India. Au trecut atâţia ani de când ne ştim şi nu ne-am certat. CRBL a slăbit 10 kg, eu, 6-7 kilograme”, a comentat Oase.

