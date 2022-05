Fostul acționar de la Dinamo a avut o copilărie frumoasă și a fost pasionat de fotbal încă de la o vârstă fragedă. În vârstă de 52 de ani, Cristi Borcea a făcut mai multe mărturisiri în cadrul podcastului „Ameritat cu Nasrin”, gazda emisiunii online fiind chiar fina lui, Nasrin Ameri.

Soțul Valentinei Pelinel și-a adus aminte cu mare bucurie de copilărie și de orele pe care le petrecea să joace fotbal. Cristi Borcea nu s-a plâns niciodată de viața pe care a dus-o. „N-am dus lipsă de nimic. Noi, generația înainte de 89, am avut o copilărie mult mai frumoasă”, a mărturisit acesta.

„De trei ori am rămas fără bani”

Chiar dacă acum are tot ce își dorește, el a povestit că a fost nevoit de trei ori să o ia de la zero. Cristi Borcea a rămas fără bani și singura soluție pentru a se putea descurca a fost să își vândă casa și mașina. El a recunoscut că afacerea cu butelii a fost cea care l-a salvat din punct de vedere financiar.

„Mi-a plăcut fotbalul de mic. (…) De trei ori am rămas fără bani. Am vândut apartamentul cu 4 camere din Centrul Civic și mi-am luat… când am venit la Dinamo am veni cu BMW, ultimul tip, bani. Au fost momente în care am rămas fără bani. Am vândut mașinile, mi-am luat Dacia și zic… tot la butelii trebuie să ajung. Am luat din nou o mașină de 40 de butelii și cu ea am reușit. Ajunsesem… erau banane și întorceam capul. Mentalitatea de învingător ți-o dă sportul. M-a ajutat că am făcut sport. Nu am băut și nu am fumat până la 33 de ani.

Înainte să ajung la Dinamo și de două ori după ce am ajuns la Dinamo am fost nevoit să o iau de la zero. Nu, nu mi-a fost frică de sărăcie. Am muncit mult”, a declarat Cristi Borcea pe YouTube, la podcastul lui Nasrin Ameri.

„Fotbalul m-a făcut să am operații pe cord deschis la 41 de ani”

Fostul acționar de la Dinamo a recunoscut că a fost în depresie în urmă cu mai mulți ani, atunci când a pierdut primul campionat. Din cauza fotbalului, Cristi Borcea spune că a avut probleme de sănătate, el fiind operat pe cord deschis la 41 de ani. În prezent, soțul Valentinei Pelinel urmează un tratament.

„Când am pierdut primul campionat, cu Rapidul, în 98 – 99, atunci am avut 3 săptămâni în care n-am dormit deloc și am fost readus cu ace, tot fotbalul m-a făcut să am operații pe cord deschis la 41 de ani. Și în momentul de față sunt pe pastile. (…) N-am regretat nici când am făcut operația pe cord, nici când am pierdut campionate, nici când am intrat în Champions League, nici când am fost la pușcărie 5 ani jumate. Au fost momente unice pentru copil, venind dintr-un cartier din București, cel mai mare vis al lui a fost Dinamo. Și am ajuns să conduc Dinamo și să obțin cele mai mari performanțe din istoria Clubului Dinamo”, a povestit Cristi Borcea.

