După ce echipa Norocoșii s-a dizolvat, iar concurenții s-au împărțit în celelalte două echipe rămase, Visătorii și Luptătorii, PRO TV a decis să le ofere șansa uneia dintre Delia Salchievici, Bettyshor și Aurora Ghinoiu să revină la „Desafio: Aventura”, în urma unui duel pe care l-au avut toate trei.

Delia Salchievici a câștigat lupta, astfel că doar ea s-a întors în emisiunea de la PRO TV, în timp ce Bettyshor și Aurora Ghinoiu s-au întors acasă.

Apoi, ajunsă în echipa Visătorii, Delia Salchievici a ajuns din nou la duel, fiind propusă spre eliminare de către colegii ei. În timp ce Valentin Tănase, căpitanul echipei, a nominalizat-o pe Cristina Aiello.

În urma duelului de eliminare, Cristina Aiello a plecat acasă, deoarece a pierdut lupta cu Delia Salchievici. Astfel, concurenta a rezistat la „Desafio: Aventura” timp de nouă săptămâni.

„Astea nu sunt lacrimi de tristețe. Sunt lacrimi de eliberare, pentru că a fost o adrenalină foarte mare. Eu nu m-am pregătit să plec acasă! Simțeam că drumul meu este mai lung aici. Dar ce mă bucură cel mai mult este că am trecut prin toate etapele. Am trecut prin pustiu, prin sat pescăresc, prin vilă, prin unificare, prin duel de eliminare, prin recompense câștigate… Consider că a fost un drum minunat și sunt foarte recunoscătoare pentru parcursul ăsta”, a spus Cristina Aiello, înainte să părăsească emisiunea filmată în Thailanda.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, apariția tinerei în emisiunea de la PRO TV a fost una destul de bănoasă pentru ea. Mai exact, ea ar fi câștigat 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută la „Desafio: Aventura”.

La un calcul simplu reiese că Cristina Aiello s-a întors în România mai bogată cu 13.500 de euro, după ce a fost în Thailanda la „Desafio: Aventura”, show difuzat de PRO TV în fiecare luni și marți, de la ora 20.30.

