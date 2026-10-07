La începutul anului 2000, Andreea Bănică și Cristina Rus reușeau să cucerească topurile muzicale cu trupa Blondy, din care au făcut parte până în anul 2004. Apoi, cele două artiste au pornit pe drumuri separate.

Printre melodiile pe care trupa Blondy le-a lansat s-au regăsit „Nu meriți dragostea mea”, „Numele tău”, „Ai greșit”, „Doar o noapte”, „Te-am iubit” și „Dulce și amar”, însă trupa a avut și câte album: „Atât de aproape”, „O parte din tine” și „Dulce și amar”.

După ce trupa Blondy s-a destrămat, Andreea Bănică a rămas în continuare în industria muzicală, unde activează și astăzi, în timp ce Cristina Rus a mai cântat doar câțiva ani, după care a decis să se retragă din showbiz.

Căsătorită din anul 2009 cu afaceristul Dragoș Bîlteanu, Cristina Rus a apărut foarte rar în spațiul public, însă iată că recent Andreea Bănică a adus-o din nou pe vedetă în fața reflectoarelor.

Mai exact, la finalul lunii septembrie, Andreea Bănică a postat pe Instagram mai multe fotografii în care apărea alături de familia ei, dar și de câteva persoane apropiate ei. Iar printre ele se regăsea și o poză cu Cristina Rus.

„Parcă vara n-a vrut să plece chiar de tot... Și bine a făcut. O săptămână cu soare, mare, revederi după mulți ani, oameni dragi, mese lungi, râsete și timp petrecut cu ai mei. A fost și finalul unui sezon plin, frumos și încheiat cu bine la hotel. Un motiv în plus să fiu recunoscătoare pentru vara asta. Iar acum... putem să vină și toamna. Cu ritmul ei mai liniștit, cu planuri noi și, sper eu, cu multe lucruri bune. Vara rămâne aici. În poze și în amintiri, iar dacă recunoașteți personajul din a 4-a poză... Să îmi spuneți”, a scris Andreea Bănică pe Instagram.

Fanii au recunoscut-o imediat pe Cristina Rus, chiar dacă ea nu a mai apărut de câțiva ani în showbiz.