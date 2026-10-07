O femeie de 37 de ani din Republica Moldova, care se întorcea din Turcia, a fost oprită de polițiștii de frontieră pe DN 5, în județul Giurgiu. Oamenii legii au găsit 1.100 de grame de bijuterii de aur, evaluate la aproximativ 660.000 de lei. Bijuteriile erau ascunse în două perne puse pe bancheta din spate a mașinii.

Polițiștii de Frontieră au oprit-o pe tânăra șoferiță din Republica Moldova marți, 6 octombrie, pe DN 5, din Giurgiu, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, desfășurate pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere.

Pe bancheta din spate a mașinii din Republica Moldova erau două perne în care erau ascunse 1,1 kilograme de bijuterii de aur, evaluate la circa 660.000 de lei.

„Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit 1.100 de grame de bijuterii din metal galben cu aspect de aur, în valoare de aproximativ 660.000 de lei, disimulate în două perne, pe bancheta din spate a unui autoturism condus de o cetățeană moldoveancă”, se precizează în comunicatul Poliției de Frontieră.

Mașina, înmatriculată în Republica Moldova, era condusă de o șoferiță moldoveană de 37 de ani, care circula pe ruta Turcia - Moldova.

„Persoana în cauză nu a putut prezenta documente de proveniență”, au mai precizat polițiștii de Frontieră.

Femeia nu avea acte de proveniență pentru bijuteriile evaluate la aproximativ 123.000 de euro Sursa foto: Poliția de Frontieră

Bunurile au fost ridicate de polițiștii de frontieră, care urmează să stabilească, în urma expertizei, valoarea exactă a bijuteriilor.

„În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de colectare, deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzare a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun”, a mai informat Poliția de Frontieră.

Pe numele femeii a fost deschis un dosar penal.

În ultima vreme, mai mulți șoferi au rămas fără mașini la diverse puncte de frontieră.