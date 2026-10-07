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Cine e vedeta care a pornit în Asia Express de România. Face autostopul din București până la Cluj: „Sub părul blond roșcat”

Iulian Ioncea
Iulian Ioncea
Reporter
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Zodier | sursa foto: Instagram
Zodier | sursa foto: Instagram
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Un artist din România transformă promovarea propriului său album într-o aventură prin țară: fără turneu clasic, fără autocar, cu rucsacul în spate și făcând autostopul până la următoarea destinație!

Zodier, căci despre el este vorba, a decis să afle cum ar fi să pleci într-un turneu prin România fără autocar, fără șofer și fără să știi exact cine te va duce la următoarea destinație.

După lansarea primului său album, „Sub părul blond roșcat”, artistul pornește într-o călătorie atipică prin țară pentru a-și promova cele 12 piese. În locul unui traseu convențional de promovare, Zodier a ales autostopul și transformă drumul dintre orașe într-o parte din povestea albumului.

ZodierVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Pe 5 octombrie 2026, artistul a plecat din București și a pornit spre Brașov. De acolo, călătoria continuă spre Iași, Târgu Mureș și Cluj, iar fiecare oraș vine cu întâlniri, apariții la radio și, cel mai important, cu noi povești adunate de pe drum.

Albumul „Sub părul blond roșcat” este primul material discografic al artistului și cuprinde 12 piese. Iar dacă un album vorbește despre experiențe, oameni și emoții, Zodier își propune ca promovarea lui să fie, la rândul ei, o experiență reală.

Într-o perioadă în care promovarea muzicală se întâmplă tot mai mult online, Zodier alege să ducă povestea albumului offline, pe șosea, printre oameni.

Zodier - O crimă (Album SPBR)

Zodier a descoperit pasiunea pentru muzică la vârsta de 10 ani, când mama sa i-a cumpărat o chitară din supermarketul din oraș. A învățat singur să cânte la instrument și, câțiva ani mai târziu, a început să cânte pe străzile din Timișoara, cu intenția de a aduce măcar puțină lumină pe fețele trecătorilor.

Influențat de artiști precum Ed Sheeran, Eric Clapton, Post Malone și The Motans, artistul a început să-și scrie propriile versuri, trimițându-le apoi către The Motans prin intermediul social media. A fost invitat la scurt timp după de către acesta la o serie de sesiuni, unde a lucrat alături de producători titrați precum Marci & Sebi (Inna, Carla’s Dreams, The Motans, Irina Rimes), Alex Turcu (Carla’s Dreams, Irina Rimes, Alina Eremia) și Damian Rusu (The Motans, Irina Rimes, Damian Drăghici, Connect-R).

Piesa sa, „Albastru răsărit”, s-a aflat în Top 100 Radio Airplay România, pentru ca ulterior artistul să lanseze un întreg EP, intitulat „Mă auzi?”. Piesa alături de Yuka, „La Sacou”, a stat timp de șase săptămâni în Top 10 cele mai ascultate piese de la radio, ajungând până pe locul 6. În 2024, artistul a colaborat cu Holy Molly pentru piesa „Fericit” și a lansat single-uri precum „Două vieți” și „Nu te las”.

Anul acesta, artistul a colaborat cu Tania Turtureanu pentru piesa „O săptămână”, dar și cu Yuka, pentru piesa „Cioburi”, piesă foarte bine primită de radiouri și de fanii artiștilor.

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Tags: Muzică Asia Express
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