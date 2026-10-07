O senatoare a depus un proiect de lege care dezincriminează deţinerea de droguri pentru consum propriu. Reacția lui Marcel Vela

Un proiect de lege care dezincriminează deţinerea de droguri pentru consum propriu a fost depus de senatoarea neafiliată Victoria Stoiciu. Conform inițiatoarei, dacă acest proiect va trece, „deținerea de droguri pentru consum propriu nu se va mai pedepsi cu închisoarea, ca astăzi, ci cu amendă contravenţională”, a scris aceasta într-o postare pe Facebook.

Mesajul transmis de Victoria Stoiciu

„Am depus un proiect de lege care dezincriminează deţinerea de droguri pentru consum propriu. Iniţiativa e susţinută şi de colegii mei senatori Cristian Ghinea şi Daniel Fenechiu, cărora le mulţumesc. Pe scurt: dacă proiectul trece, deţinerea de droguri pentru consum propriu nu se va mai pedepsi cu închisoarea, ca astăzi, ci cu amendă contravenţională", a scris Victoria Stoiciu pe Facebook.

Aceasta a precizat faptul că „ani la rând, România a dus o politică greşită şi falimentară, a transformat lupta împotriva drogurilor în lupta cu consumatorii".

„În loc să mergem după marii traficanţi, ne-am luptat cu puştiul prins cu un joint sau cu două pastile în parc ori la un festival. Cifrele sunt strigătoare la cer. Peste 77% din dosarele DIICOT - structura creată ca să combată crima organizată - sunt dosare de droguri, iar aproximativ 80% dintre persoanele cercetate sunt simpli consumatori. Peste 80% dintre aceste dosare vizează cantităţi mai mici de 5 grame, media capturii fiind de aproximativ 1 gram. Şi, în timp ce numărul consumatorilor condamnaţi a explodat (de aproape 7 ori într-un deceniu), condamnările pentru trafic au rămas aproape pe loc", a transmis Victoria Stoiciu.

În continuare, aceasta a menționat că este „o politică falimentară pentru că nu a dus la scăderea consumului - dimpotrivă, consumul a crescut, iar traficul a înflorit.

În schimb, consumatori - mulţi dintre ei adolescenţi sau tineri la început de drum, care au nevoie de sprijin medical, nu de pedepse - s-au trezit cu dosare penale care îi nenorocesc pe viaţă”.

„Resursele unui stat nu sunt nelimitate. Ele sunt finite şi trebuie să fie direcţionate acolo unde este necesar - spre combaterea marelui trafic şi asistenţă medicală pentru consumatori. Asta propune proiectul nostru de lege: procurorii să se ocupe de trafic, iar banii din amenzi să meargă către programele de asistenţă a consumatorilor. Raportul dintre sumele cheltuite de poliţie pe acţiuni antidrog şi cele cheltuite de stat pe programe de asistenţă a consumatorilor de droguri e de 51:1 în favoarea represiunii: 51 de lei pentru pedeapsă. 1 leu pentru ajutor (2024).

În mandatul meu de la Cancelaria Prim-Ministrului m-am ocupat de reorganizarea vechii Agenţii Antidrog şi de scoaterea ei din subordinea Ministerului de Interne, în coordonarea Cancelariei şi a Ministerului Sănătăţii. A fost un prim pas spre trecerea de la o abordare punitivă la una medicală. Persoanele dependente de droguri nu sunt infractori, sunt pacienţi! Logic, pasul următor este dezincriminarea", explică aceasta, pe Facebook.

Incriminarea deţinerii pentru consum, unul dintre principalele motive pentru care adolescenţii care consumă nu cer ajutor

Stoiciu menţionează că incriminarea deţinerii pentru consum este unul dintre principalele motive pentru care adolescenţii care consumă nu cer ajutor: le e frică.

„Este foarte probabil ca multe morţi prin supradoză să se datoreze tocmai fricii de închisoare. Ştim cu toţii că, odată ajuns la spital pentru o supradoză, următorul pas e să dea nas în nas cu poliţia şi să fie luat la întrebări", precizează aceasta.

Victoria Stoiciu: „Dezincriminarea nu e legalizare”

Victoria Stoiciu le răspunde şi celor care „se vor ambala şi vor începe să strige că „vrem să legalizăm drogurile".

„Nu legalizăm nimic. Deţinerea pentru consum rămâne ilegală - devine contravenţie şi se pedepseşte cu amendă. Iar traficul rămâne trafic, cu exact aceleaşi pedepse, fără nicio schimbare de încadrare. Dezincriminarea nu e legalizare. Nu creşte consumul. Dezincriminarea salvează vieţi. Întinde o mână de ajutor celor care au nevoie. Şi ne permite să luptăm cu adevărata problemă - marele trafic", a mai transmis Stoiciu.

Ce a transmis Marcel Vela

Deputatul PNL Ion Marcel Vela a transmis următorul mesaj:

„Dezmințire! Am vazut o știre care se rostogolește de ieri în presă și pe rețelele sociale...cum că Partidul Național Liberal ar susține dezincriminarea consumului și posesiei de DROGURI pentru uz propriu, fapte prevăzute în prezent ca infracțiuni în Codul Penal.

Precizez ca PNL NU SUSȚINE un asemenea proiect legislativ. Nu a fost nici discutat și nici aprobat în Grupul parlamentar al PNL sau în Biroul Politic Național, forul de conducere al PNL!”, se arată în postarea publicată pe Facebook de Partidul Național Liberal.

Vela a precizat în continuare faptul că această inițiativă nu este un proiect al PNL, iar el nu va vota niciodată acest lucru.

„Este un proiect înregistrat la Senat, înțeleg că de trei senatori de la două partide si unul neafiliat, pentru că oricare parlamentar are dreptul democratic la inițiativă legislativă, aceasta fiind doar a lor, asumată și strict personală.

Inițiativa NU este un proiect politic al PNL și asigur pe toți membrii și simpatizanții PNL din Caraș-Severin că EU NU VOI VOTA niciodată așa ceva!”, a mai spus acesta.

El a mai precizat că a fost mereu un susținător și organizator al luptei Antidrog la nivel național și internațional, fie ca fost Ministru al Afacerilor Interne, sau ca actual deputat, Președinte al Comisiei speciale de control parlamentar al Europol.