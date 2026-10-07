Vânătorii au început să depună cererile pentru recoltarea urșilor, după ce legea care reglementează intervențiile asupra urșilor bruni a fost publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ, promulgat pe 6 octombrie 2026, permite aplicarea noilor reguli începând cu 8 octombrie.

În județul Mureș, Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) a solicitat deja autorizații pentru recoltarea a 10 urși, iar alte asociații urmează să depună cereri, a anunțat Radio Târgu Mureș. Potrivit directorului Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Mureș, Cristina Pui, județul a primit o cotă de 71 de urși care trebuie recoltați până la 31 decembrie 2026.

„Deja a fost înregistrată o solicitare pentru emiterea autorizației de mediu. Este vorba despre 8 fonduri de vânătoare pentru un număr total de 10 urși. Conform actului normativ publicat în Monitorul Oficial, județul Mureș beneficiază de 71 de exemplare de urși repartizate pe 48 de fonduri de vânătoare. Vorbim de urși pe nivel de prevenție care trebuie recoltați până la data de 31 decembrie în acest an. De același număr de exemplare va beneficia și în anul 2027”, a explicat Cristina Pui, potrivit sursei citate.

În județul Harghita, autoritățile primiseră deja cinci cereri pentru recoltarea urșilor marți, 6 septembrie, iar alte solicitări sunt așteptate să fie depuse până la finalul săptămânii.

Cota stabilită pentru Harghita este de 106 urși, însă specialiștii din zonă avertizează că măsurile ar putea să nu aibă un impact imediat asupra numărului mare de atacuri asupra oamenilor și animalelor. În județ trăiesc peste 2.500 de urși, iar cota de recoltare reprezintă doar 4% din populația totală.

„Sigur că trece timpul și cota de prevenție aprobată pentru anul 2026 trebuie realizată până în 31 decembrie și mulți se simt cam strânși de timp și cum a apărut legea deja au început să depună cereri. Recoltarea cotei de prevenție considerăm că poate să aibă efecte pe termen mai lung, deci nu chiar imediat, mai ales că nu vor recolta strict urșii care cauzează probleme, deci nu prea văd eu șanse ca prin această lege să fie împușcați prea mulți urși problematici”, a declarat Szabo Szilard, specialist în biodiversitate în cadrul APM Harghita, pentru Radio Târgu Mureș.

La nivel național, cota aprobată pentru recoltarea urșilor bruni în scop de prevenție este de 859 de exemplare pentru 2026 și 2027, la care se adaugă 110 urși care pot fi recoltați în scop de intervenție.

Noul act normativ introduce, de asemenea, proceduri simplificate pentru cazurile de urgență, în care urșii intră în localități sau reprezintă un pericol iminent.

Echipele de intervenție imediată, formate din primari sau viceprimari, jandarmi, personal tehnic cinegetic și medici veterinari, au acum autoritatea de a decide, fără avizul ministerului, modul de acțiune. Acest lucru poate varia de la alungarea animalului, dacă acesta doar scormonește în gunoaie, până la tranchilizare, relocare sau, în cazurile extreme, eutanasiere ori împușcare.